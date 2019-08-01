Twitter оплатил штраф за непредоставление сведений о локализации в России

Сервис микроблогов Twitter погасил штраф за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей на территории России. «Twitter оплатил штраф в прошлую пятницу»,— сообщил ТАСС пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Ранее Twitter отказался предоставить Роскомнадзору информацию о локализации персональных данных россиян и получил минимальный штраф — 3 тыс. руб. Позднее глава Роскомнадзора анонсировал законопроект о крупных штрафах для компаний, которые не соблюдают российское законодательство,— вплоть до блокировки сайтов. Подобную инициативу внесли в Госдуму депутаты «Единой России» Виктор Пинский и Даниил Бессарабов.

О том, как Twitter признали правонарушителем, читайте в публикации “Ъ” «Роскомнадзор внес Twitter в протокол».