Минобороны России испытало интернет для военных

Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства. Обмен информацией происходил между двумя точками на расстоянии 2 тыс. км со скоростью 300 мбит/с.

Данные шифровались при помощи высокоскоростного криптомаршрутизатора «Никель». Также использовались мобильные комплексы видеоконференцсвязи МКС-П и МК ЗВКС и станция космической связи Р-438-Н «Белозер».

По информации газеты, сеть полностью автономна, у нее нет точек обмена трафиком, связывающих ее с «внешним» интернетом. Для передачи информации по этому интернету военные развернули технику в течение часа.

Напомним, в конце июня министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен и ее коллега из Нидерландов Анк Бейлевелд подписали соглашение об объединении усилий по созданию интернета для военных. Новую сеть назовут Tactical Edge Networking, подключиться к ней в тестовом режиме смогут военные из стран—участниц НАТО.