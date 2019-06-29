Германия и Нидерланды объединились для создания интернета для военных

Министры обороны Германии Урсула фон дер Лейен и ее коллега из Нидерландов Анк Бейлевелд подписали соглашение об объединении усилий по созданию интернета для военных, сообщило издание ZDNet. Новую сеть назовут Tactical Edge Networking (TEN), подключиться к ней в тестовом режиме смогут военные из стран-участниц НАТО.

На начальной стадии реализации проекта сеть объединит информацию о наземных операциях немецкой армии (D-LBO) и данные тактической коммуникационной программы FOXTROT Минобороны Нидерландов.

Документ был подписал в Брюсселе на заседании глав Минобороны стран — членов НАТО.

Ранее НАТО разработало стратегию по обороне в космосе «Речь идет об определении рамок того, как НАТО должно реагировать на возможности и вызовы в космосе, для безопасности и операций»,— сказал генсек альянса Йенс Столтенберг.

Подробнее о встрече представителей стран-участниц НАТО — в публикации “Ъ”.