Новосибирский суд продлил арест супруге экс-главы клиники Мешалкина

Новосибирский суд продлил до 19 ноября срок ареста 59-летней Ирине Бойцовой — супруге и заместителю бывшего директора Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России имени академика Мешалкина Александра Караськова. Таким образом, удовлетворено прошение следственного отдела областного управления ФСБ.

Мотивируя необходимость оставить Ирину Бойцову под стражей, силовики, в частности, ссылались на то, что по делу предстоит выполнить большой объем работы: допросить более 50 свидетелей, многие из которых проживают за пределами Новосибирской области, назначить судебную финансово-экономическую экспертизу и провести оперативные мероприятия по розыску похищенного имущества. «Оснований для отмены или смягчения меры пресечения не имеется»,— сказала судья Татьяна Петрова, пояснив, что, по мнению силовиков, Ирина Бойцова может скрыться от следствия и суда, а также уничтожить улики, которыми следствие пока не располагает.

Адвокат ходатайствовал о смягчении меры пресечения для своей клиентки. Он представил в суд расписку старшей дочери госпожи Бойцовой Марины, готовой предоставить ей жилье в случае домашнего ареста. Защите в этом было отказано. Ожидается, что на следующей неделе в суд поступит прошение следствия о продлении срока содержания в СИЗО экс-главе клиники Александру Караськову.

Ирину Бойцову и Александра Караськова задержали 3 июня в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств при госзакупках. Предполагаемый масштаб хищений составляет 1,3 млрд руб. Супругам предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации доходов, полученных криминальным путем (ст. 174.1 УК РФ).

Кроме них обвиняемыми по этому же делу проходят заместитель директора клиники по научной работе, кардиохирург с мировым именем Евгений Покушалов, которого отпустили под домашний арест, и руководители нескольких фирм-поставщиков клиники. Расследование дела продлено до 19 ноября 2019 года.

О деле Александра Караськова — в материале “Ъ-Сибирь” «Национальный медицинский следственный центр»

Константин Воронов