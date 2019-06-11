«Такой лажи я давно не читал»

Новосибирский суд по ходатайству следствия отправил под арест в СИЗО экс-директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава РФ имени академика Мешалкина 60-летнего Александра Караськова, обвиняемого в хищении на госзакупках 1 млрд 350 млн руб. и отмывании денег. Неделю под стражей находятся его заместитель и супруга Ирина Бойцова, арестованная по этому же делу. За несколько часов до избрания ему меры пресечения господин Караськов опубликовал открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором связал свое уголовное дело с рейдерским захватом клиники, которую он возглавлял 20 лет.

Академика РАН Александра Караськова и его супругу и заместителя Ирину Бойцову силовики задержали еще 3 июня. Обоих следствие считает участниками организованной преступной группы, которая похитила из бюджета 1,3 млрд руб. Хищения в сердечно-сосудистой клинике, по версии правоохранителей, производились при организации закупок лекарственных средств и медизделий. 5 июня Центральный райсуд Новосибирска по ходатайству следствия поместил госпожу Бойцову в СИЗО.

Рассмотрение аналогичного прошения силовиков в отношении бывшего директора клиники было отложено до его выписки из горбольницы: туда он попал из камеры изолятора временного содержания.

В реанимационном отделении, где он провел около недели, господин Караськов подготовил свое обращение к главе государства Владимиру Путину. В нем он заявил о своей невиновности и связал свое уголовное преследование с рейдерским захватом клиники, целью которого является «контроль финансовых бюджетных потоков». «Поводом к возбуждению дела стали непроверенные данные из интернета о прибыли поставщиков НМИЦ, и на всю страну объявлено о хищениях в центре на значительные суммы. Минздрав по непонятным мне причинам не счел нужным объективно проверить положение дел по предполагаемым нарушениям. 16 мая я был вызван в Минздрав, и мне было предложено уволиться по собственному желанию. В результате я был уволен и лишен возможности заниматься хирургической и руководящей работой… В изоляторе у меня случился сердечный приступ, в результате данных событий я оказался в реанимации, прикованный наручниками к кровати, под охраной трех сотрудников полиции»,— рассказал в письме экс-директор клиники Мешалкина, отметив, что «новое руководство центра разрушает систему обеспечения центра расходными материалами».

В суд Александра Караськова доставили прямо из больницы. Перед заседанием ему дали ознакомиться с материалами следствия. «Такой лажи я давно не читал»,— резюмировал прочитанное академик. На вопрос судьи о нынешнем месте работы обвиняемый сообщил, что пока еще работает на кафедре сердечно-сосудистой хирургии Новосибирского медицинского госуниверситета (он являлся инициатором ее создания).

Участников судебного процесса господин Караськов просил говорить громче, поскольку «после наркоза плохо слышит».

По ходатайству следователей судебное заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме. СМИ допустили в зал заседаний только на оглашение постановления. Из решения следовало, что, оставаясь на свободе и опасаясь тяжести наказания, Александр Караськов может оказать давление на свидетелей, чинить препятствия следствию и, наконец, скрыться. Доводом в пользу такого предположения стало то, что академик часто бывает за границей, имеет там недвижимость. Защита просила отнестись к господину Караськову, спасшему десятки тысяч жизней, со снисхождением и при принятии решения особо обратить внимание на его состояние здоровья.

Ходатайство следствия о заключении под стражу экс-главы клиники Мешалкина поддержала прокуратура и удовлетворил суд. В постановлении говорится, что, согласно медсправкам, документам, выявленные у господина Караськова диагнозы не входят в перечень заболеваний, препятствующих нахождению под стражей. Кроме того, всем, кто находится в СИЗО, гарантирована квалифицированная медпомощь. Отвечая на просьбу прокомментировать обращение к президенту, академик заявил: «Пусть правоохранительные органы разбираются с этим делом. Я думаю, что какая-то правда все-таки восторжествует».

В начале 2019 года управление ФСБ по Новосибирской области раскрыло факты масштабных хищений в клинике Мешалкина. В феврале следователи задержали заместителя директора НМИЦ по научной работе — кардиохирурга с мировым именем Евгения Покушалова, а также руководителей фирм-поставщиков Алексея Третьякова, Евгения Первушина и Александра Сорокина. Расследование дела продлено до 19 августа 2019 года.

Константин Воронов, Юлия Сасевич, Новосибирск