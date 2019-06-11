«Такой лажи я давно не читал»

Новосибирский суд по ходатайству следствия отправил под арест в СИЗО экс-директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава РФ имени академика Мешалкина 60-летнего Александра Караськова, обвиняемого в хищении на госзакупках 1 млрд 350 млн руб. и отмывании денег. Неделю под стражей находятся его заместитель и супруга Ирина Бойцова, арестованная по этому же делу. За несколько часов до избрания ему меры пресечения господин Караськов опубликовал открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором связал свое уголовное дело с рейдерским захватом клиники, которую он возглавлял 20 лет.
Академика РАН Александра Караськова и его супругу и заместителя Ирину Бойцову силовики задержали еще 3 июня. Обоих следствие считает участниками организованной преступной группы, которая похитила из бюджета 1,3 млрд руб. Хищения в сердечно-сосудистой клинике, по версии правоохранителей, производились при организации закупок лекарственных средств и медизделий. 5 июня Центральный райсуд Новосибирска по ходатайству следствия поместил госпожу Бойцову в СИЗО.
В реанимационном отделении, где он провел около недели, господин Караськов подготовил свое обращение к главе государства Владимиру Путину. В нем он заявил о своей невиновности и связал свое уголовное преследование с рейдерским захватом клиники, целью которого является «контроль финансовых бюджетных потоков». «Поводом к возбуждению дела стали непроверенные данные из интернета о прибыли поставщиков НМИЦ, и на всю страну объявлено о хищениях в центре на значительные суммы. Минздрав по непонятным мне причинам не счел нужным объективно проверить положение дел по предполагаемым нарушениям. 16 мая я был вызван в Минздрав, и мне было предложено уволиться по собственному желанию. В результате я был уволен и лишен возможности заниматься хирургической и руководящей работой… В изоляторе у меня случился сердечный приступ, в результате данных событий я оказался в реанимации, прикованный наручниками к кровати, под охраной трех сотрудников полиции»,— рассказал в письме экс-директор клиники Мешалкина, отметив, что «новое руководство центра разрушает систему обеспечения центра расходными материалами».
В суд Александра Караськова доставили прямо из больницы. Перед заседанием ему дали ознакомиться с материалами следствия. «Такой лажи я давно не читал»,— резюмировал прочитанное академик. На вопрос судьи о нынешнем месте работы обвиняемый сообщил, что пока еще работает на кафедре сердечно-сосудистой хирургии Новосибирского медицинского госуниверситета (он являлся инициатором ее создания).
По ходатайству следователей судебное заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме. СМИ допустили в зал заседаний только на оглашение постановления. Из решения следовало, что, оставаясь на свободе и опасаясь тяжести наказания, Александр Караськов может оказать давление на свидетелей, чинить препятствия следствию и, наконец, скрыться. Доводом в пользу такого предположения стало то, что академик часто бывает за границей, имеет там недвижимость. Защита просила отнестись к господину Караськову, спасшему десятки тысяч жизней, со снисхождением и при принятии решения особо обратить внимание на его состояние здоровья.
Ходатайство следствия о заключении под стражу экс-главы клиники Мешалкина поддержала прокуратура и удовлетворил суд. В постановлении говорится, что, согласно медсправкам, документам, выявленные у господина Караськова диагнозы не входят в перечень заболеваний, препятствующих нахождению под стражей. Кроме того, всем, кто находится в СИЗО, гарантирована квалифицированная медпомощь. Отвечая на просьбу прокомментировать обращение к президенту, академик заявил: «Пусть правоохранительные органы разбираются с этим делом. Я думаю, что какая-то правда все-таки восторжествует».
В начале 2019 года управление ФСБ по Новосибирской области раскрыло факты масштабных хищений в клинике Мешалкина. В феврале следователи задержали заместителя директора НМИЦ по научной работе — кардиохирурга с мировым именем Евгения Покушалова, а также руководителей фирм-поставщиков Алексея Третьякова, Евгения Первушина и Александра Сорокина. Расследование дела продлено до 19 августа 2019 года.
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