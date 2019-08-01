Каршеринг проследит за поведением водителей

Сервис каршеринга YouDrive вслед за «Яндексом» планирует внедрить систему оценки вождения. В «Яндекс.Драйв» в среду рассказали, что тестируют в Санкт-Петербурге новый алгоритм. Он корректирует стиль вождения пользователей. Если система замечает, что водитель действует агрессивно, то вводит санкции. После этого в сервисе YouDrive рассказали “Ъ FM”, что готовы внедрить такую систему и у себя. Как она работает? И почему пользователи недовольны? Выяснял Иван Якунин.

«Яндекс» сделает три предупредительных шага. Первый — после десяти поездок. Если система решит, что водитель слишком резок, ему ограничат доступ к автомобилям премиум-класса. Еще через десять поездок, если ничего не изменится, сократится количество доступных машин из массового сегмента, потом еще раз. И в финале агрессивный водитель будет забанен навсегда. Пресс-секретарь «Яндекс.Драйв» Дмитрий Горчаков рассказал, на что алгоритмы обращают внимание: «Они обрабатывают информацию от датчиков в автомобилях, например, об усилии при нажатии на педаль тормоза или об угле поворота руля. Сейчас мы учим алгоритм оценивать резкие ускорения, торможения, другие опасные маневры на дороге, например, перестраивание из ряда в ряд. Если манера вождения окажется агрессивной, мы предупредим пользователя и, возможно, ограничим в использовании автопарка».

Вроде все правильно — система призвана снизить количество аварийных ситуаций на дороге. Да и репутация у водителей каршеринга не лучшая, мол, не свою машину не берегут. К тому же, как говорят в компании, алгоритм запомнит стиль вождения конкретного пользователя, и если тот передаст руль кому-то другому, это будет считано. Но обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич, активный пользователь каршеринга, считает, что система несовершенна: «Тут важны не только штрафные санкции, но и некие плюшки. Если за аккуратное и правильное вождение мне будут добавлять какие-то бонусы, или из-за этого дешевле будет стоить каршеринг, то, безусловно, такая система пойдет только на пользу. Это должна быть дорога с двусторонним движением. Только наказания, конечно, вызовут агрессию и, с моей точки зрения, переход в другую каршеринговую компанию».

Как раз система поощрений сейчас действует у сервиса YouDrive. Они обращают внимание на те же показатели, что и «Яндекс», и за осторожное вождение дают водителю баллы, которые открывают доступ к более дорогим машинам. Хотя изначально алгоритмы могли и наказывать пользователя. Как рассказал “Ъ FM” сооснователь сервиса Борис Голиков, от этого отказались из-за высокой конкуренции, но теперь все может измениться: «Мы все-таки находимся в рынке в достаточно высокой конкуренции, поэтому не можем терять часть пользователей — тех, кто, по мнению нашего алгоритма, недостаточно хорошо водит, просто не рискуем. Но вот с появлением у “Яндекса” сейчас будем смотреть, как заработает это у них, и тоже будет рассматривать возможности внедрения снятия баллов или повышения стоимости тарифа.

У людей бывает достаточно агрессивная манера вождения. А штрафа, например, за резкие перестроения, нет, но в цело понятно, что это создает аварийную ситуацию и может привести к аварии. Для нас это прямые убытки».

Такой подход вызвал критику со стороны пользователей. Кратко посыл можно сформулировать так: если машина цела, и ПДД не нарушены, какое сервису дело, с какой силой я давлю на педаль? Но каршеринговые компании уже давно наказывают водителей на свое усмотрение. Вот история москвича Виктора, который последний раз воспользовался «Яндекс.Драйв» полгода назад: «Я съездил за город в ночное время, на пустой дороге — по Киевскому шоссе. И “Яндекс” считал, что эта скоростная автомагистраль предназначена для движения исключительно 90 км/ч, а я в нескольких местах слегка превысил. Не получил за это ни одного штрафа от ГАИ, получил пожизненный бан в “Яндекс.Драйв”».

Появляется некий новый вид цензуры — не государственной, а корпоративной. Юридически, действительно, никто не вправе указывать частной компании, как ей вести дела. Водитель сам подписывает пользовательское соглашение. Любопытно только, не сочтут ли сами клиенты такой стиль общения агрессивным?

Представитель «Яндекс.Драйв» сообщил “Ъ FM”, что алгоритм после тестирования внедрят во всех городах, где действует каршеринг, но конкретные сроки назвать отказался.