Водителям из «черного списка» закрывают доступ к каршерингу

Екатерина Макарова, сооснователь компании BelkaCar: «Каршеринги получают информацию о плохих водителях — мы подключены к базам, в которых есть часть данных. Но если это будет один унифицированный сервис с официальным API, открытым для каршеринговых компаний, будет удобнее, так как не надо будет делать запросы во множество сервисов».

Александр Лодыгин, сооснователь и генеральный директор компании Rent-n-Drive: «Если ГИБДД выложит в открытый доступ данные о тех, кто был лишен прав, наверное, это будет считаться нарушением. Вопрос: кому давать эти данные? Что делать, если их запросит какой-то мелкий каршеринг? Как он будет отвечать за сохранность эти данных? Я считаю, что какой-то ценз быть должен, иначе все может закончиться не очень хорошая история. Если ввести какой-то фильтр, то это уже будет неравная конкуренция».

Борис Голиков, управляющий партнер компании YouDrive: «В целом мы оцениваем инициативу положительно. Конечно, мы все двигаемся в одном направлении и с ГИБДД, и с обществом, хотелось бы, чтобы наши пользователи и водители соблюдали ПДД и ездили аккуратно. Конкретно у YouDrive есть собственная система оценки стиля вождения, но иметь историю нарушений, конечно, было бы тоже полезно».