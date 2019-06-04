Водителям из «черного списка» закрывают доступ к каршерингу

Автомобилисты-нарушители могут потерять доступ к каршерингу. ГИБДД предлагает закрыть такие сервисы для тех, кто хотя бы один раз был лишен прав или просто регулярно нарушает ПДД, сообщают «Известия». Инспекция намерена создать единую базу данных о таких водителях. Предполагается, что доступ к «черному списку» получат все каршеринговые компании.
«Коммерсантъ FM» выяснил, как к идее ГИБДД относятся участники рынка.
Екатерина Макарова, сооснователь компании BelkaCar: «Каршеринги получают информацию о плохих водителях — мы подключены к базам, в которых есть часть данных. Но если это будет один унифицированный сервис с официальным API, открытым для каршеринговых компаний, будет удобнее, так как не надо будет делать запросы во множество сервисов».
Александр Лодыгин, сооснователь и генеральный директор компании Rent-n-Drive: «Если ГИБДД выложит в открытый доступ данные о тех, кто был лишен прав, наверное, это будет считаться нарушением. Вопрос: кому давать эти данные? Что делать, если их запросит какой-то мелкий каршеринг? Как он будет отвечать за сохранность эти данных? Я считаю, что какой-то ценз быть должен, иначе все может закончиться не очень хорошая история. Если ввести какой-то фильтр, то это уже будет неравная конкуренция».
Борис Голиков, управляющий партнер компании YouDrive: «В целом мы оцениваем инициативу положительно. Конечно, мы все двигаемся в одном направлении и с ГИБДД, и с обществом, хотелось бы, чтобы наши пользователи и водители соблюдали ПДД и ездили аккуратно. Конкретно у YouDrive есть собственная система оценки стиля вождения, но иметь историю нарушений, конечно, было бы тоже полезно».
ГИБДД вправе информировать каршеринговые компании о том, какие водители регулярно нарушают правила, но запретить этим людям брать машины в аренду могут лишь сами сервисы. В этом уверен лидер «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин: «Есть единственная возможность: компании специально могут отказывать нарушителям в перезаключении договоров. Насколько я знаю, некоторые из них так и поступают. ГИБДД может только информировать каршеринги о злостных нарушителях, решение же принимают сами компании. Вмешиваться в договорные отношения грубым административным образом, на мой взгляд, совершенно неправильно. Если ГИБДД создаст и предоставит этим компаниям базу, ради бога, но запрещать и на основании этого реестра не заключать договоры неправильно».
В прошлом году в России каршерингом пользовались почти 230 тыс. человек. Одна поездка стоила в среднем 260 руб. Все чаще становится известно и об авариях с участием автомобилей, взятых в краткосрочную аренду. Например, только в течение сегодняшнего утра, 4 июня, СМИ сообщили о двух серьезных ДТП с такими машинами.
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