Японская Mitsubishi решила не инвестировать в «Арктик СПГ 2»

Японская корпорация Mitsubishi решила не инвестировать в проект по строительству завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ 2». Об этом на пресс-конференции сказал финансовый директор компании Казуюки Масу, сообщает Reuters.

В конце июля была закрыта сделка по продаже НОВАТЭКом долей в проекте «Арктик СПГ 2» китайским компаниям CNPC и CNOOC, а также консорциуму японской государственной корпорации JOGMEC и Mitsui. Они получили по 10% в совместном предприятии, как и ранее французская Total. Общая сумма сделки может достигнуть $3,4 млрд. Председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон ранее пояснил, что в течение девяти месяцев у Mitsui есть возможность привлечь в консорциум еще одного участника, в том числе Mitsubishi, при этом общий размер доли консорциума в «Арктик СПГ» останется в пределах 10%.

О том, что НОВАТЭК полностью сформировал пул партнеров по проекту «Арктик СПГ», стало известно в конце июня. Сообщалось, что подавляющую часть средств (75%) даст JOGMEC, а Mitsui минимизировала свои риски. Компании прямо не раскрывают сумму сделки. НОВАТЭК остается владельцем 60% «Арктик СПГ 2».

Подробнее о сделке — в материале “Ъ” «Японцы и китайцы встретились в Арктике».