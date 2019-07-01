Японцы и китайцы встретились в Арктике

НОВАТЭК полностью сформировал пул партнеров по проекту «Арктик СПГ». Как и предполагал “Ъ”, 10% в проекте купил консорциум японской государственной корпорации JOGMEC и Mitsui, общая сумма сделки может достигнуть $3,4 млрд. Подавляющую часть средств (75%) даст JOGMEC, а Mitsui минимизировала свои риски. Теперь НОВАТЭК может перейти к принятию окончательного инвестрешения по «Арктик СПГ», которое запланировано на третий квартал.

Как и предполагал “Ъ” 26 апреля, японские инвесторы приобрели 10% в проекте НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ». Соглашение было подписано в присутствии лидеров России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ на полях саммита G20 в Осаке. Покупателем стал консорциум японской государственной корпорации JOGMEC и Mitsui — зарегистрированная в Нидерландах Japan Arctic LNG B.V. Согласно сообщению JOGMEC, у госструктуры будет основная доля экономического участия (75%), однако у Mitsui будет более половины голосующих акций. «Арктик СПГ» мощностью 19,8 млн тонн в год планируется запустить в 2023–2025 годах (по очереди в год).

Компании прямо не раскрывают сумму сделки. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что сделка будет примерно такой же, как с другими партнерами — французской Total и китайскими CNPC и CNOOC, каждый из которых приобрел по 10% в «Арктик СПГ». Владимир Путин, комментируя сделку, заявил, что японские инвестиции составят «почти $3 млрд». В сообщении JOGMEC указывается, что корпорация предоставит взнос в капитал Japan Arctic LNG B.V. в размере примерно 290 млрд иен (около $2,62 млрд), а также даст гарантию по кредиту еще на $0,42 млрд.

Исходя из размера доли JOGMEC, размер сделки в деньгах может составить $3,4 млрд.

Однако, по словам собеседников “Ъ”, знакомых с ситуацией, в сообщении JOGMEC речь идет о максимально возможной сумме сделки, которая в реальности будет несколько меньше. Так, в сообщении Mitsui стоимость проекта оценивается в $21–23 млрд, тогда как сам НОВАТЭК оценивает ее в $21 млрд. Для сравнения: Total за свои 10% согласилась заплатить НОВАТЭКУ $1,3 млрд безусловного платежа, еще до $800 млн в зависимости от уровня цен на нефть плюс внести $342–842 млн в капитал проекта в зависимости от конечной стоимости «Арктик СПГ» и сроков запуска. То есть максимальная сумма сделки с Total составляет $2,94 млрд — в случае с японцами к ней также нужно прибавить исторические затраты. С момента заключения сделки с Total и по конец первого квартала НОВАТЭК вложил в «Арктик СПГ» около 33 млрд руб.

Собеседники “Ъ” в отрасли и в самом НОВАТЭКе говорили, что японские инвесторы важны для проекта, во-первых, для доступа на крупнейший в мире японский рынок СПГ, а во-вторых, как некоторая защита от возможных санкций США. «Наличие прозападных партнеров не является абсолютной гарантией, но все же делает введение санкций более сложным»,— говорил один из источников “Ъ”. Вопрос санкций оставался наиболее болезненным и для самих японцев, но в итоге была найдена схема, при которой почти все риски берет на себя японское государство: оно дает большую часть денег через JOGMEC, а вложения Mitsui будут застрахованы в экспортно-импортном банке NEXI. Хотя Mitsui по условиям вхождения в проект должна также закупить около 2 млн тонн СПГ, такой объем также не создает чрезмерные риски для компании.

Теперь НОВАТЭК может принять окончательное инвестрешение по «Арктик СПГ», поскольку изначальный план по привлечению партнеров выполнен. Теоретически переговоры с Saudi Aramco еще продолжаются, однако собеседники “Ъ” в отрасли сомневаются в том, что саудиты будут заинтересованы в доле в пределах 5%,— это максимум того, что НОВАТЭК может им продать, учитывая необходимость сохранения контроля в проекте и обязательства перед Total. Вопрос о том, будет ли проект осуществлен, снят, говорит Андрей Полищук из Райффайзенбанка — теперь он заключается в том, насколько НОВАТЭК сможет уложиться в заявленные сроки запуска и объем капзатрат.

Юрий Барсуков