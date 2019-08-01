AliExpress вышла на российских дизайнеров

Компания AliExpress решила сотрудничать с российскими модельерами, которые будут выпускать коллекции специально для китайской площадки. Первым может стать Игорь Чапурин — сейчас ведутся переговоры о том, чтобы он создал линию базовой одежды и аксессуаров. Также AliExpress намерена использовать образы «Смешариков». Вещи с ними создаст художница Саша Фролова, известная своими инсталляциями из латекса.

В коллекции будет одежда и для взрослых, и для детей, рассказал “Ъ FM” представитель AliExpress в России Антон Пантелеев: «Одежда, аксессуары — это самая быстрорастущая категория на сегодняшний момент. Пару недель назад у нас была большая распродажа, в рамках которой мы продавали один из крупнейших международных брендов, мы увидели большой интерес покупателей именно к этому направлению.

Перед нами стоит задача привлечь еще больше новых клиентов, особенно из городов-миллионников, и дать им понять, что покупать на AliExpress и Tmall нестрашно, и у нас можно заказывать больше, чем просто одну футболку.

Мы пошли по достаточно необычному пути — решили делать регулярные коллаборации с российскими и международными дизайнерами. Это могут быть как большие модные дома, например, Chapurin, так и просто крупные известные российские бренды, например, “Смешарики”. Этот концепт очень подходит по репозиционирование товара и цветовому решению бренда AliExpress. Что касается выбора дизайнеров, то, конечно, прежде всего, мы ориентируемся на то, чтобы это был известный российский дом или дизайнерский бренд, который будет способен разработать для нас какую-то капсульную коллекцию, а мы можем помочь ему успешно продаваться как в России, так и в Китае».

Выбор Игоря Чапурина в качестве приглашенного дизайнера для AliExpress выглядит странно, он работает в совершенно ином ценовом сегменте, считает lifestyle-обозреватель “Ъ FM” Настя Ройзман: «Пока не до конца понятно, как эта история будет работать. В привычной системе координат аудитория того же Чапурина никак не пересекается с аудиторией китайских маркетплейсов. Вещи, которые он делает, обычно стоят десятки тысяч рублей. Даже в его последней коллекции, посвященной фильму “Трансформеры”, средняя цена рубашек и худи — 15-20 тыс. руб. На AliExpress же и Tmall покупатели приходят как раз в поисках выгоды, дабы сэкономить. С точки зрения пиара это неплохо: компания пытается показать, что у них продаются не только чехлы для iPhone за 70 руб., но и полно люксовых вещей. Но я сильно сомневаюсь, что это расширит аудиторию сторон».

Подобное сотрудничество дает возможность купить вещи популярных дизайнеров дешевле, считает коммерческий директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян: «Коллаборации удобны как ритейлеру, так и дизайнеру или бренду. То есть совместное создание лимитированных коллекций фактически обозначает создание private label, который будет доступен только, если ты придешь к этому ритейлеру.

Это сильный информационный повод и эффективный маркетинговый инструмент для привлечения на свою торговую площадку.

Чапурин, естественно, будет работать в своем премиальном сегменте, он предложит ровно то, что потребителям AliExpress будет интересно увидеть и купить. Коллаборация продается выше средней стоимости, которую ритейлер предлагает, но в то же время она приучает целевую аудиторию к будущему потреблению. AliExpress рассчитывает, что проект поможет увеличить как средний чек, так и число покупок. Чапурину это тоже интересно, для него это некая дополнительная маркетинговая акция».

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Коллекция AliExpress совместно с брендом Chapurin должна появиться в продаже в марте следующего года.

Ольга Сергиенко