AliExpress приметил российских ритейлеров

AliExpress будет продавать свои товары через российские магазины. Китайская платформа планирует работать с малым и средним бизнесом, а также с индивидуальными предпринимателями. Ранее отдельно с юридическими лицами площадка не взаимодействовала. Сейчас AliExpress договаривается о партнерстве с рядом ритейлеров. В дальнейшем компания запустит отдельный сайт для работы с юрлицами.

Пока речь идет о сотрудничестве в основном с региональными сетями, рассказал представитель AliExpress в России Антон Пантелеев: «Для начала мы планируем предлагать non-food ассортимент — это несколько десятков тысяч самых популярных наименований. Туда входят аксессуары, одежда, товары для дома и сада, за исключением электроники. Позже они смогут подключаться к системе, используя мобильное приложение и специальные сайты, сами смогут выбирать ассортимент. Этот проект очень похож на то, что существует в Китае — платформа Alibaba. Она помогает небольшим магазинам и крупным сетям представлять свой ассортимент с учетом определенной специфики, которая есть в их регионе. Речь не только про китайских поставщиков. Некоторое время назад мы открыли возможность регистрации для российского малого и среднего бизнеса. Мы обсуждаем с каждой сетью и формируем ассортимент, исходя из потребностей. То есть сейчас мы будем совместно изучать, какие объемы ей нужны, условия возврата, оплаты и так далее. Это коммерческий контакт с каждой отдельной сетью».

Предложение AliExpress будет интересно не только небольшим ритейлерам, но и крупным игрокам рынка, считает гендиректор компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров: «Специфика Китая заключается в том, что производственные компании, которые там расположены, чрезвычайно высоко консолидированы. В этом плане российские компании вынуждены покупать китайские товары через два посреднических звена. Каждый из этих дистрибьюторов делает свою наценку. Даже крупные сети, которые должны более эффективно закупать, сильно рискуют, если они формируют значимые товарные запасы. Не было такого провайдера, который бы взял на себя большой объем финансовых рисков и при этом обеспечил достаточно качественные сервисы и привлекательную цену.

У AliExpress есть все возможности, потому что у них есть прямой выход на китайских производителей, крупных и мелких».

AliExpress уже договорился с сетью магазинов техники и электроники «АстМаркет», которая работает в Поволжье и Южном Федеральном округе. Также платформа ведет переговоры по поставке непродовольственных товаров с одним из крупнейших ритейлеров «Дикси».

Ольга Сергиенко