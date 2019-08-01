Рынок лизинга устал расти

Рост лизинговой отрасли продолжил замедляться в первом полугодии 2019 года — объем нового бизнеса вырос только на 9% против 51% в прошлом году. Показатели во многом связаны с сокращением новых сделок по лизингу вагонов, которые сформировали высокую базу первого полугодия 2018 года. В целом же из-за стагнации в экономике в сегменте наступает насыщение, однако у игроков есть возможность сократить маржинальность и тем самым сохранить объем бизнеса, полагают аналитики. На рынке надеются, что спрос на технику в ближайшие годы поддержит реализация нацпроектов.

В январе—июне объем нового лизингового бизнеса вырос на 9%, до около 700 млрд руб. К такому выводу пришли аналитики «Эксперт РА» в исследовании (с ним ознакомился “Ъ”), основанном на опросе более 100 компаний. Такой результат значительно ниже темпов за первое полугодие прошлого года, когда объем нового бизнеса вырос на 51%. При этом уже в прошлом году динамика стала нисходящей: в 2017 году фиксировался рост на 55%.

Лидерами рынка по-прежнему остаются госкомпании: на первое место поднялся «Сбербанк Лизинг», на втором месте — ГТЛК, на третьем — «ВТБ Лизинг».

При этом топ-3 компаний в январе—июне сократили свою долю в объеме нового бизнеса на 10 п. п., до 41%. Сумма новых сделок в январе—июне выросла на 8%, до 1,1 трлн руб., общий портфель составил почти 4,5 трлн руб.

Первое полугодие 2018 года — высокая база, говорит Руслан Коршунов из «Эксперт РА», тогда значительная доля сделок пришлась на ГТЛК. При этом за шесть месяцев 2019 года темпы прироста объема нового бизнеса госкомпании снизились на 37%, что во многом было обусловлено именно крупными сделками по лизингу железнодорожных вагонов в первом полугодии 2018 года.

Гендиректор «ВТБ Лизинг» Дмитрий Ивантер поясняет, что в целом в 2018 году рынок лизинга показал существенный прирост во многом за счет обновления железнодорожного подвижного состава, потому как был принят ряд законодательных актов, которые запрещают использовать вагоны по достижении ими определенного возраста. «Учитывая это, в текущем году мы наблюдаем возвращение спроса к привычным показателям,— полагает он.— По нашим оценкам, рынок покажет рост не менее чем на 20%». Гендиректор «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров говорит, что в 2018 году основными драйверами роста были ж/д-сегмент и автолизинг. При этом в 2019 году в отношении ж/д рынок ожидает коррекции, отмечает он, поэтому активность существенно ниже.

Говорить о насыщении рынка пока преждевременно, полагает Дмитрий Ивантер: спрос на автотранспорт или железнодорожные вагоны в целом не изменился и сохраняет стабильность. Более того, говорит он, вводимые Минпромторгом льготные программы лизинга подогревают спрос на автотранспорт, а компании, принимающие участие в реализации нацпроектов, пользуются услугами лизингодателей, что обеспечит устойчивый спрос на технику в ближайшие несколько лет.

Перспективы роста рынка в «Европлане» оценивают в пределах 10-20%, говоря о позитивном влиянии снижения ключевой ставки и выделения средств на льготный лизинг спецтехники, а также быстрого развития сегментов такси и каршеринга.

Хотя там признают, что 2019 год во многом продолжает «тревожные» тренды 2018 года: выросла ставка НДС, растет стоимость автомобилей, скромный рост в продажах автомобилей сменился падением, а также говорят о непростой ситуации как в российской, так и мировой экономике. В компании также полагают, что рынок лизинга далек от насыщения, в том числе потому что парк автомобилей в России сильно устарел и нуждается в обновлении.

В России сейчас отмечается «затухание» инвестактивности предприятий, и на этом фоне лизинговый рынок выступает индикатором, продолжает Руслан Коршунов: в условиях слабого роста экономики возможностей для наращивания лизинговых сделок становится меньше. Кроме того, большая доля роста приходится на компании с госучастием, объемы бизнеса которых сильно зависят от контрактов с крупными корпорациями, отмечает он: например, это Sukhoi Superjet у ГТЛК. Розничные лизингодатели, как правило, работают в сегменте автолизинга, говорит эксперт, при этом сам авторынок нестабилен, а доля лизинга в автопродажах прекратила расти. Поддержать объемы бизнеса в нынешней ситуации может тот факт, что в последние три года лизингодатели нарастили маржу: бизнес обновлял парк с использованием лизинговых программ, плюс толчок дала господдержка лизинга, считает Руслан Коршунов. Сейчас у лизингодателей есть возможность сократить маржу, чтобы поддержать объемы.

По негативному прогнозу «Эксперт-РА», в 2019 году объем нового бизнеса увеличится менее чем на 10%, при оптимистичном развитии событий темпы роста достигнут 15%

Господин Коршунов полагает, что есть условия для выхода на позитивный сценарий, потому как второе полугодие традиционно более активное: все будет зависеть от сделок крупных игроков.

Ольга Никитина