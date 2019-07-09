Льготный лизинг осложнился конкуренцией

Новые правила распределения в течение трех лет 33 млрд руб. бюджетных субсидий на лизинг в машиностроении, которые сейчас рассматривает правительство, стимулируют лизинговые компании уменьшать скидки для клиентов ради получения большего объема субсидии. При этом компании рискуют получить штрафы, если в борьбе за бюджетные средства пообещают передать в субсидируемый лизинг больше техники, чем реально смогут. Пока игроки рынка лизинга скептически оценивают новый механизм, а аналитики полагают, что многие предпочтут в нем не участвовать из-за новых рисков и сложного администрирования.

“Ъ” ознакомился с параметрами нового механизма льготного лизинга для машиностроения, внесенного Минпромторгом в правительство. Сейчас бюджет компенсирует 10% авансового платежа на лизинг автотранспорта (8,9 млрд руб. в 2019 году) и спецтехники (2,1 млрд руб.), а также напрямую субсидирует покупку газомоторной (2,5 млрд руб.) и сельхозтехники (11 млрд руб.), городского электротранспорта (1,5 млрд руб.) и железнодорожного подвижного состава. Теперь эти меры поддержки предлагается заменить единым льготным лизингом. В рамках него существенные суммы будут направлены только на автопром (за исключением газомоторной техники, на нее выделено менее 0,01%), спецтехнику и спецоборудование, подвижной состав, городской электротранспорт и оборудование для фармацевтической отрасли.

В Минпромторге уточнили “Ъ”, что отраслевые лимиты могут быть пересмотрены в зависимости от спроса.

Глава министерства Денис Мантуров в конце июня оценивал объем единой субсидии в 33,5 млрд руб. за три года — это существенно меньше текущих мер поддержки в размере 26 млрд руб. в год. Механизм должен заработать с 2020 года.

Лизинговые компании должны будут соревноваться между собой за получение бюджетных субсидий по параметру результативности — нужно передать в лизинг как можно больше техники и оборудования в расчете на 1 руб. субсидии. Например, в автопроме минимальный порог результативности для получения субсидии составляет 10 руб. стоимости техники на 1 руб. субсидии. При этом в начале года лизингодатели будут «бронировать» для себя определенные объемы субсидии, обещая высокую результативность, но деньги они получат только по итогам года в зависимости от фактически осуществленных сделок. Если факт ниже плана, лизинговой компании придется заплатить штраф на разницу в размере ключевой ставки ЦБ.

Раньше кто первый купил и передал в лизинг технику, тот и мог рассчитывать на компенсацию расходов, отмечает гендиректор лизинговой компании «Европлан» Александр Михайлов.

В новом формате, уточняет он, если вы перевыполняете план и работаете лучше других, то будете вынуждены остановить свои программы, например, из-за того, что государственная лизинговая компания «забронировала» за собой больший кусок субсидии, хотя клиентов у нее еще нет.

Глава управления госрегулирования, комплаенса и авторизации «Альфа-Лизинга» Римма Иващук говорит об обратной стороне планирования: штраф за невыполнение плана предусмотрен независимо от обстоятельств (это может быть кризис, остановка крупных производителей и пр.). При этом лизингодатель должен сначала профинансировать своими или заемными средствами предоставленные скидки к авансовому платежу и только потом получить их возврат в форме субсидии — это дополнительная нагрузка на лизинговые компании.

Если раньше скидка на авансовый платеж была фиксированной, то теперь потребителю придется искать лизинговые компании с лучшими условиями, добавляет госпожа Иващук. Лизингодатели, по сути, начинают конкурировать между собой не своим продуктом, а субсидиями, говорит гендиректор «ВТБ Лизинга» Дмитрий Ивантер. Снижение общего размера субсидий и новая схема их распределения, безусловно, не окажут позитивного влияния на объем продаж техники, полагает он. Гендиректор «Сбербанк Лизинга» Вячеслав Спиров называет новый механизм сложным для администрирования: если потребуется адаптировать под него бизнес-процессы, это может привести к росту стоимости продукта для клиентов.

Лизингодатели использовали льготный механизм в основном в качестве маркетингового хода для привлечения большего количества клиентов и наращивания портфеля, говорит Руслан Булатов из Fitch Ratings. Если теперь механизм, по сути, стимулирует лизинговые компании уменьшать размер скидки, его сложно будет использовать как инструмент привлечения клиентов. То, что риски лизингополучателя перекладываются на лизинговую компанию, а также неопределенность относительно получения субсидии, добавляет эксперт, могут отпугнуть рыночных игроков от использования этого инструмента.

Ольга Никитина