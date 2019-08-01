Китайцы взобрались на СПИК

Как и ожидал “Ъ”, Минпромторг одобрил заявку китайского автопроизводителя Great Wall Motors (GWM) на специнвестконтракт (СПИК). В июне компания запустила завод в Туле – регионе, в котором уже много лет хотят создать автомобильный кластер по аналогии с калужским. В рамках СПИК, по заявлению Минпромторга, производитель инвестирует более 40 млрд руб. в строительство завода двигателей и коробок передач.

Межведомственная комиссия (МВК) по специнвестконтрактам под председательством замглавы Минпромторга Василия Осьмакова 31 июля одобрила заявку китайского автопроизводителя Great Wall Motors. Фактически, это последний контракт в автопроме, остальные автопроизводители успели заключить СПИК до 1 июля. Хотя заявка концерна, по данным “Ъ”, уже давно находилась в Минпромторге, она не была рассмотрена на МВК, состоявшейся 1 июля. Именно с 1 июля вступали в силу новые правила, согласно которым для заключения СПИК в автопроме необходимо набрать неподъемные 7 тыс. баллов за локализацию операций. Контракты нужны концернам для доступа к промсубсидиям (де-факто компенсация утильсбора), без которых производство в РФ нерентабельно.

Минпромторг сообщил, что инвестиции GWM по СПИК составят более 42 млрд руб.

Речь идет о создании производства автомобилей в сегменте кроссоверов (SUV) «с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка перемены передач, электронные блоки и системы управления автомобилем». Объем налогов от проекта составит более 90 млрд руб., а количество создаваемых рабочих мест достигнет 877, приводятся в сообщении слова министра промышленности Дениса Мантурова. Он подчеркнул, что проект в полном объеме соответствует целям и задачам «Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025», а также требованиям о локализации.

Ранее Денис Мантуров рассказывал, что с GWM обсуждается локализация электромобилей и гибридов. Однако, вероятно, в итоговый контракт это не вошло. В целом, аналогичные заявления чиновники министерства ранее делали и о PSA, которым предлагалось локализовать электродвигатель.

В июне GWM запустил автозавод в Туле и начал выпуск автомобиля Haval F7, а в 2019 году наряду с этой моделью на конвейер будут поставлены внедорожники Haval F7Х и H9. Старт проекта был дан в 2014 году, когда в присутствии Владимира Путина и Си Цзиньпиня было подписано инвестсоглашение между компанией GWM и правительством региона. К 2023 году ожидается освоение производства на автозаводе четырех новых SUV-моделей компактного и субкомпактного класса (см. “Ъ” 5 июня). Уже к 2020 году предприятие планирует достичь объема производства 25 тыс. автомобилей в год.

При этом, согласно планам, которые приводятся на сайте инвестпортала Тульской области, на первом этапе объем производства будет составлять 80 тыс. машин в год, на втором этапе — 150 тыс. штук. В сообщении на сайте правительства Тульской области говорилось, что вторая очередь реализации инвестпроекта предполагает строительство завода двигателей внутреннего сгорания, автоматических трансмиссий и локализацию производства элементов шасси, деталей интерьера и экстерьера. При этом сообщалось, что «холдинг инвестирует в новый завод до 20 млрд руб.», что ниже заявленных в рамках СПИК инвестиций.

GWM неоднократно заявляла о планах строительства завода в РФ. В июне 2013 года администрация Приморского края сообщала, что автоконцерн через два года может запустить производство мощностью 150 тыс. автомобилей в Уссурийске, инвестиции оценивались в $600 млн. Проект так и не был реализован. Позднее советник-посланник посольства КНР в Москве Чжан Ди говорил, что GWM «активно обсуждает» с Тульской областью строительство крупного завода. Сама область много лет прорабатывала развитие автокластера по аналогии с созданным в Калужской области, и открывшийся завод GWM — первый крупный проект. Инвестиции в него оценивались в $500 млн. Проект предусматривал «строительство завода по производству автомобилей, включающего в себя цех штамповки, сварки, окраски, сборки, производства запчастей».

Ольга Никитина