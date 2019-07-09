СПИК за китайской спиной

Haval — дочерняя структура китайского концерна Great Wall Motors — может стать первой компанией, которая заключит специнвестконтракт (СПИК) 2.0 на новые технологии, сказал «РИА Новости» глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, Haval обещает обеспечить необходимый для этого режима уровень локализации, включая проведение НИОКР в России, «что многие производители всегда стараются делать у себя на домашнем рынке». Также министр упомянул об обсуждении с инвестором локализации электромобилей и гибридов. В результате, заключив СПИК, китайцы смогут претендовать на большую часть тех мер господдержки, которыми пользуются старые игроки.

Haval первым из китайских концернов самостоятельно построил в РФ автозавод в Тульской области, где местный губернатор Алексей Дюмин давно мечтает создать автомобильный кластер по аналогии с калужским. Haval уже давно подал заявку на СПИК, но, в отличие от всех старых игроков на авторынке, не успел до намеченного правительством на 1 июля дедлайна. Со стороны Минпромторга такая ситуация выглядела как попытка избавиться от китайцев, ведь, как говорили мои источники, далеко не все чиновники были в восторге от идеи дать льготы китайскому инвестору. Что логично с учетом уже существующего избытка мощностей на рынке.

Но с другой стороны, старые игроки в диалоге с Минпромторгом об условиях СПИК оказались несговорчивы, и даже стандартные требования в виде создания завода двигателей или коробок передач вошли далеко не в каждый контракт. Не говоря уже о разного рода инновациях — хотя Минпромторг заявлял об обсуждении с PSA локализации электродвигателей, по моим данным, в контракт она не попала.

Вероятно, прецедент с Haval может стать козырем для будущих переговоров с российскими и западными концернами. Ведь от китайцев уже сейчас, чтобы подписать СПИК после 1 июля, требуется набрать неподъемные 7 тыс. баллов за локализацию операций (это сложно даже традиционно российским производителям). Для этого нужно не только локализовать двигатель и трансмиссию, но и, как минимум, несколько процентов от выручки направить на НИОКР — на что китайцы, видимо, готовы. А если Haval действительно согласился даже на электромобили, то торопиться им некуда: можно зайти и в СПИК 2.0 после его принятия в конце июля.

Единственный риск для компании заключается в том, что доступ к промсубсидиям (де-факто компенсации утильсбора), от которых напрямую зависит рентабельность производства, могут ограничить только контрактами, заключенными до 1 июля. Без промсубсидий завод Haval обречен на убыточность. Однако такой исход выглядит маловероятным, учитывая лоббистские возможности губернатора Тульской области.