МИД Малайзии: отношения с Россией не пострадали из-за сбитого Boeing

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что двусторонние отношения с Россией не пострадали из-за крушения самолета Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году. «Сегодня у Малайзии и России сходные точки зрения по делу сбитого самолета. У нас могут быть разные причины, по которым мы оказались на этом пути, но важнее, что в итоге мы движемся в одном направлении»,— сказал политик корреспонденту «Известий» на полях саммита АСЕАН.

Он подчеркнул, что расследование причин катастрофы еще продолжается, несмотря на то, что западные партнеры уже «спешат выступить с обвинениями в адрес целых стран и даже называют фамилии причастных». При этом властям Малайзии не предоставлен полный доступ к расследованию, уточнил господин Абдулла. «Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела»,— сказал министр.

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур был сбит ракетой над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли все находившиеся на борту — 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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В июне 2019 года совместная следственная группа по расследованию катастрофы назвала имена четырех подозреваемых (три россиянина и один гражданин Украины) в причастности к запуску ракеты комплекса «Бук», которая сбила лайнер. Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир назвал выводы следователей «политически мотивированными». По его словам, представленные доказательства не более чем «слухи».

Подробнее читайте в материале “Ъ” «России задали вопросы о сбитом "Боинге"».