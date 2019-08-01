ВИЧ-инфицированным не помогают аукционы

В середине июля в третий раз были объявлены несостоявшимися аукционы на закупку одного из основных препаратов для ВИЧ-инфицированных — ламивудина. На торги снова не вышли поставщики из-за низких цен, установленных Минздравом. Общественное движение «Пациентский контроль», назвав ситуацию беспрецедентной, обратилось к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой обеспечить срочное проведение аукционов и снять ограничения для участников. Представители фармацевтического рынка говорят, что ситуация была «абсолютно прогнозируема еще в начале года».

Движение «Пациентский контроль» (объединяет людей, затронутых проблемой ВИЧ) направило обращение Дмитрию Медведеву, указав на «беспрецедентную ситуацию в обеспечении лекарственными препаратами»: в 2019 году в рамках централизованных закупок Минздрава РФ трижды не состоялись торги на препарат ламивудин из-за отсутствия заявок от поставщиков. Такая ситуация сложилась впервые после централизации закупок препаратов для пациентов с ВИЧ в 2017 году (см. “Ъ” от 29 мая). Ламивудин является одним из основных препаратов, закупаемых для ВИЧ-инфицированных, он входит практически во все схемы лечения.

В 2018 году Минздрав закупил более 244,3 тыс. годовых курсов этого препарата в разной дозировке, всего же в 2018 году с учетом закупок, сделанных регионами, было приобретено более 251,2 тыс. курсов. В 2019 году было закуплено только 16,4 тыс. курсов ламивудина дозировкой 150 мг, последующие закупки более 201 тыс. курсов ламивудина дозировкой 300 мг так и не завершились. Производители объясняли отказ от участия в торгах низкой максимальной ценой контрактов. После срыва торгов в мае в Минздраве РФ сообщали, что запасов этого препарата в РФ хватит еще на пять месяцев. «Пациентский контроль» направил запросы во все регионы РФ, получены ответы от 31 региона. В них сообщается, что в ряде регионов запасы на исходе: в одном их хватит до середины августа, в трех — до конца августа, в семи — запас до конца сентября. При этом в Тульской области ламивудина нет уже в течение нескольких месяцев — врачи указывают это в справках, выдаваемых пациентам. На сайт pereboi.ru (проект «Пациентского контроля») с жалобами на отказы в выдаче препаратов за полтора месяца обратились более 30 пациентов из этого региона.

«Отсутствие данного препарата может привести к выработке лекарственной устойчивости вируса ВИЧ и неэффективности лечения,— говорят представители движения.— В плане-графике Минздрава РФ данных о повторном объявлении аукционов нет». Таким образом, делают они вывод, даже если аукционы будут объявлены в ближайшее время, поставки в регионы начнутся только к концу года, «что грозит глобальным дефицитом ламивудина». Активисты просят господина Медведева «принять меры для стабилизации ситуации с лекарственным обеспечением ВИЧ-инфицированных граждан РФ»: на время проведения закупок поручить Минздраву РФ решить вопрос о перераспределении запасов между субъектами РФ, провести закупки ламивудина в кратчайшие сроки, рассмотреть возможность отмены ограничений и запретов допуска участников к аукционам или провести закупку у единственного поставщика. Также «Пациентский контроль» просит поручить ФАС провести расследование на предмет возможного сговора производителей и поставщиков ламивудина по факту их отказа участвовать в торгах, а также проверить обоснованность формирования начальной максимальной цены контрактов на ламивудин в аукционах Минздрава РФ.

Напомним, проблема начальной цены уже поднималась в начале года: в феврале ОНФ обращался в Минздрав и ФАС, заметив, что с начала года в ряде регионов каждая четвертая закупка препаратов была объявлена несостоявшейся из-за отсутствия заявок со стороны поставщиков. Одной из основных причин игнорирования предпринимателями торгов называлось занижение начальной (максимальной) цены контракта, процедура расчета которой утверждена приказом Минздрава РФ. Также в ОНФ обратили внимание на запущенную с 1 января систему референтных цен, «которые официально нигде не публиковались и не обсуждались с производителями и другими участниками рынка».

«После обращения ОНФ было совещание в Минздраве с участием вице-премьера Татьяны Голиковой,— рассказал “Ъ” гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.— Пациентские организации и производители обратили внимание, что при нынешней системе мы останемся без лекарств». «Ситуация была абсолютно прогнозируема,— отметил эксперт.— Необходимо отменить приказы, которые определяют максимальную начальную цену контракта, и отталкиваться от реалий жизни, так как производство лекарства должно быть как минимум рентабельным. А сегодня мы видим убыточность: не выходят на торги, так как никто не хочет себе в минус работать». Он отметил, что в начале года цены на препараты были занижены «примерно на 80%», с каждыми последующими торгами они могут повышаться примерно на 10%, в результате чего торги могут состояться «в лучшем случае к концу года».

В распоряжении “Ъ” есть ответ медицинского ведомства одному из пациентов из Тульской области, в котором говорится, что госконтракт на поставку ламивудина находится «в стадии заключения».

В Минздраве России “Ъ” сообщили, что 25 июля «было проведено совещание с потенциальными поставщиками ламивудина в дозировке 300 мг, на котором причиной неучастия в аукционах в первую очередь было названо отсутствие необходимого количества препарата на рынке»: «Принято решение о дроблении лотов, ближайший аукцион будет объявлен в августе 2019 года». По информации ведомства, на начало июля в 22 субъектах товарных запасов хватало на один—три месяца, в 21 субъекте — от четырех месяцев до года: «Средний товарный запас препарата ламивудин 300 мг по субъектам РФ составляет 2,1 месяца, ламивудин 150 мг — 3,6 месяца». Также проведено перераспределение препарата «из Самарской и Тверской областей в Москву, из Ненецкого автономного округа — в Алтайский край, из Забайкальского края в Республику Тыва, из ХМАО — в Тюменскую область»: «Таким образом ряд субъектов РФ обеспечены в объеме одно-двухмесячной потребности».

Валерия Мишина