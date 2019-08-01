УАЗ сократит тысячу сотрудников завода

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) готовится сократить «порядка тысячи сотрудников, занятых в офисных, вспомогательных и сервисных подразделениях», сообщил председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин в Facebook.

«Это очень тревожная информация, поскольку несколько тысяч человек — работники УАЗа и члены их семей — могут оказаться в сложной жизненной ситуации. Губернатор Сергей Морозов уже высказал свою озабоченность по этому поводу»,— говорится в сообщении господина Смекалина.

По словам политика, на территории завода будет создан консультационный пункт, где попавшие под сокращение работники смогут встретиться с представителями российских и иностранных компаний, работающих в регионе, и получить по трудоустройству или деловое предложение.

По данным «Автостата», в январе—мае сегмент легких коммерческих автомобилей сократился на 7,8%, до 41,1 тыс. штук. В мае падение продаж легких коммерческих автомобилей составило 20,6%, до 7,6 тыс. единиц. УАЗ снизил реализацию на 7,5%.

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