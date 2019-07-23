Старые грузовики все еще по карману

Несмотря на падение спроса на новые грузовики и легкие коммерческие автомобили, вторичный рынок вышел в плюс. Спрос на тяжелую технику вырос на 2%, на небольшие грузовики — на 26%. При этом подержанная техника продолжает дорожать — средняя цена на нее в РФ выросла на 17%, достигнув 1,05 млн руб. в сегменте грузовиков, и на 6% до 566,9 тыс. руб. в сегменте LCV. Ниже этой планки коммерческую технику с пробегом можно купить из крупных городов только в Барнауле, Волгограде, Ульяновске, Омске и Тольятти.

Число предложений о продаже грузовиков в январе—июне выросло на 4%, до более чем 200 тыс. объявлений, спрос на них — на 2%, следует из исследования Avito. Эксперты проанализировали более 200 тыс. предложений о покупке грузовых автомобилей. Ажиотаж на рынке грузовиков среди 23 крупнейших российских городов (в их числе — 15 городов-миллионников, а также Барнаул, Ижевск, Саратов, Иркутск, Тольятти, Тюмень, Краснодар и Ульяновск) зафиксирован в Тольятти: за шесть месяцев там на 17% выросло число предложений, спрос — на 13%.

В Avito отмечают, что также в городе за этот период на 2,5 п. п. выросла доля вакансий для строителей. По росту их востребованности Тольятти занял третье место во втором квартале.

Также спрос на грузовики в январе-июне увеличился в Красноярске (на 10%), Омске (на 8%) и Волгограде (на 7%). При этом наиболее активно предложения о покупке грузовиков появлялись помимо Тольятти в Нижнем Новгороде (рост на 4%) и Казани (на 2%).

Спрос на такую технику рос, несмотря на увеличение ее стоимости. За полгода цена на грузовики выросла на 17%, до в среднем 1,05 млн руб. Причем аналогичная динамика зафиксирована во всех 23 городах. Минимальное удорожание составило 15% в Санкт-Петербурге, максимальное (45%) в Барнауле. Впрочем, в последнем такую технику можно все еще приобрести в среднем выгоднее, чем в других городах: за 981,9 тыс. руб. Также в топ-5 городов с самыми доступными ценами вошли Волгоград со средней ценой в 971,2 тыс. руб., Ульяновск (857 тыс. руб.), Тольятти (802,4 тыс. руб.) и Омск (713,2 тыс. руб.). Дороже всего грузовики продаются в Казани (1,6 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,61 млн руб.) и Москве (1,7 млн руб.).

Небольшие грузовики — например, «Газель», «Соболь», Subaru Sambar — также продолжают пользоваться спросом: в этом сегменте спрос вырос на 26%.

Наиболее активно их покупают в Новосибирске (рост спроса на 47%). При этом число предложений растет медленнее: в среднем по РФ оно увеличилось только на 4%. Цена на такие автомобили увеличилась на 6%, до 566,9 тыс. руб. Дешевле всего небольшие грузовики продавались в Омске (398 тыс. руб.), дороже всего — в Москве (859,4 тыс. руб.).

Рынок новых грузовиков, по данным «Автостата», в январе—мае сократился на 5,1%, до 29,5 тыс. штук. В мае продажи упали на 17,8%, до 5 тыс. машин. Лидер сегмента КамАЗ снизил реализацию на 22,2%, до 1,5 тыс. штук, ГАЗ — на 14,4%, до 540 автомобилей, Volvo — на 18,8%, до 441 штук, белорусский МАЗ, напротив, нарастил продажи на 5%, до 295 штук. Самое большое снижение на 42,8%, до 289 штук показывает Scania. В минусе по итогам пяти месяцев остается и сегмент LCV, показывая падение на 7,8%, до 41,1 тыс. штук. В мае падение продаж легких коммерческих автомобилей составило 20,6%, до 7,6 тыс. единиц. Сократил реализацию и лидер рынка ГАЗ — на 16,5%, до 3,5 тыс. автомобилей, УАЗ снизил реализацию на 7,5%, до 1,2 тыс. штук, Lada — на 19,4%, до 732 штук, Ford — на 12,5%, до 717 машин, Volkswagen — на 22,5%, до 375 штук.

Ольга Никитина