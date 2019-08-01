В Станице Луганской начинаются работы по разминированию моста

В четверг, 1 августа, начнутся работы по разминированию перед ремонтом моста в Станице Луганской. «После завершения разминирования... будут незамедлительно демонтированы фортификационные сооружения, а после этого начнутся сами ремонтные работы»,— сообщил журналистам специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что ремонт займет несколько месяцев. Во время проведения работ могут возникнуть сложности с использованием пропускного пункта.

Напомним, 17 июля в Минске прошло заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Она договорилась о бессрочном прекращения огня с 21 июля, а также о доступе представителей ОБСЕ на всю территорию Украины.

Стороны договорились о скорейшем обмене пленных по формуле «69 на 208», а также о восстановлении моста в Станице Луганской. По договоренности, стороны одновременно начнут ремонт сооружения, которое позднее будет использоваться исключительно в гражданских целях.

31 июля в минском «Президент-отеле» прошло очередное заседание контактной группы.

О решении восстановить мост читайте в публикации “Ъ” «Владимир Зеленский выведен из-под обстрела».