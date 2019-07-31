РЖД продает участок земли под застройку в Петербурге за 520 млн рублей

ОАО «РЖД» выставило на продажу земельный участок площадью 27,5 га на Лиговском проспекте во Фрунзенском районе Петербурга. Торги проводит Российский аукционный дом. Они состоятся 23 августа.

Лот включает в себя около 40 объектов — железнодорожные пути, производственно-складские помещения, инженерную инфраструктуру и так далее. Участок был отдан РЖД в долгосрочную аренду до 2054 года. Стартовая цена лота составляет 519,7 млн рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что РАД также объявил торги по продаже бывших зданий киностудии «Леннаучфильм» на Мельничной улице. Объект продается за 956,5 млн руб.