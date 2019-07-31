Здания «Леннаучфильма» выставили на торги за 956 млн рублей

Российский аукционный дом объявил торги по продаже имущества АО «Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького"». На продажу выставлен имущественный комплекс из четырех нежилых зданий общей площадью 17,4 тыс. кв. м. с двумя смежными земельными участками общей площадью 1,9 га на Мельничной улице, 4, лит. А, где ранее располагалась площадка киностудии «Леннаучфильм».

Как сообщили в РАД, территория относится к зоне общественно-деловой застройки и жилых домов и может использоваться как для размещения коммерческих объектов, так и для строительства жилья.

Торги пройдут 13 августа. Начальная цена составляет 956,5 млн рублей, минимальная — 478,2 млн руб.

Напомним, что площадку «Леннаучфильма» в Петербурге уже выставляли на торги за 860,9 млн руб. в июле прошлого года, однако тогда объект не нашел своего покупателя.