В жилищный план Петербурга добавлено более 150 квартир для предоставления льготникам

Власти Петербурга внесли изменения в жилищный план на 2019 год в части мероприятий по предоставлению гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда. В него добавлено 152 жилых помещения, которые будут приобретены Смольным для дальнейшего предоставления льготникам, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По итогам проведенных аукционов в июле заключены госконтракты на приобретение квартир в многоквартирных домах со сроком ввода в эксплуатацию в VI квартале текущего года и планируемых к поступлению в собственность Петербурга в 2020 году.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что единственным участником очередных конкурсов на закупку квартир для льготников, объявленных комитетом имущественных отношений Смольного с общей стоимостью контрактов более 1,3 млрд рублей стала компания «Дальпитерстрой».