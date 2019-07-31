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Новым гендиректором Ижорского трубного завода назначен Артем Акинфиев

Новым генеральным директором Ижорского трубного завода (ИТЗ, входит в ПАО «Северсталь») назначен Артем Акинфеев, ранее занимавший аналогичную должность в АО «Северсталь – Сортовой завод Балаково». Одновременно он займет пост директора по производству трубного проката дивизиона «Северсталь Российская сталь», сообщили в пресс-службе компании.

Ранее занимавший должность гендиректора ИТЗ Дмитрий Покровский продолжил карьеру вне компании «Северсталь», уточняется в сообщении.

“Ъ-СПб” писал, что в начале июля господин Покровский получил пост генерального директора ООО «ОМЗ-Спецсталь» (входит в группу ОМЗ).

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