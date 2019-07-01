Гендиректором «ОМЗ-Спецсталь» назначен Дмитрий Покровский

Генеральным директором ООО «ОМЗ-Спецсталь» (входит в группу ОМЗ) назначен Дмитрий Покровский. Перед новым руководителем поставлена задача повысить производственную эффективность предприятия и повысить конкурентоспособность продукции, сообщается на сайте «ОМЗ-Спецсталь».

Ранее господин Покровский занимал должность директора по производству трубного проката дивизиона «Северсталь Российская сталь» — генерального директора «Ижорского трубного завода».

В свою очередь, предыдущий гендиректор «ОМЗ-Спецсталь» Юрий Гордиенков, совмещавший занимаемую должность с постом генерального директора ПАО «Ижорские заводы», продолжит руководить данным предприятием.

ООО «ОМЗ-Спецсталь» специализируется на выпуске металлургических заготовок для различных отраслей промышленности, в том числе для энергомашиностроения, нефтехимического и газового комплекса.