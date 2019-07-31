Гендиректор строительного холдинга «Норманн» задержан в Санкт-Петербурге

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали генерального директора банкротящейся ГК «Норманн» Владимира Смирнова. Предполагается, что в среду, 31 июля, Выборгский районный суд выберет ему меру пресечения, сообщает со ссылкой на дольщиков компании Znak.com.

Напомним, ранее обманутые дольщики «Норманна» проводили многодневную голодовку, которая прекратилась лишь 30 июля после встречи с представителями Смольного. Покупатели квартир в проблемных жилых комплексах «Три апельсина» и «На Заречной» требовали, чтобы руководство компании согласилось на передачу домов для достройки инвестору. В свою очередь, гендиректор ГК «Норманн» отказался поставить свою подпись под актом передачи объектов.

В конце января господина Смирнова уже задерживали в качестве подозреваемого, однако позже отпустили под обязательство о явке.

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург