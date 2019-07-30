Дольщики компании «Норманн» прекратили голодовку. Как сообщает «Фонтанка.ру», акция была прекращена из-за состояния здоровья некоторых участников.

За время пока дольщики голодали, к ним приезжали представители Смольного. Представители застройщика от встречи уклонились.

Напомним, что покупатели квартир в проблемных жилых комплексах «Три апельсина» и «На Заречной» начали акцию протеста 25 июля. Дольщики требуют, чтобы руководство компании согласилось на передачу домов для достройки инвестору.