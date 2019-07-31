Правительство создаст единый сервис для экспортеров

Правительство к концу 2019 года подготовит законопроекты, позволяющие на базе системы одного окна сделать сервис для экспортеров для обмена электронными документами между компаниями и госорганами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщил РБК.

Запустить сервис планируется в ноябре 2020 года. В первую очередь компании и госорганы смогут обмениваться документами по валютному контролю и таможенному декларированию. С 2021 года ожидается, что в системе можно будет проходить лицензирование, сертификацию, идентификацию товаров двойного назначения, предоставлять субсидии, получать разрешительные документы.

Компании смогут подключиться к сервису на добровольной основе. Для этого нужно создать цифровой профиль компании и загрузить необходимые документы. Для опытных и надежных экспортеров планируется выделять льготы и давать преференции.

Ранее сообщалось, что правительство планирует разрешить госзакупки импортной продукции, а строгий запрет в дальнейшем будет действовать только для оборонной отрасли.