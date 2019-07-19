Правительство снимет запрет на госзакупки импортной продукции

Правительство планирует разрешить госзакупки ряда наименований импортной продукции, строгий запрет в дальнейшем будет действовать только для оборонной отрасли. Соответствующее поручение вице-премьера России Дмитрия Козака уже направлено ряду ведомств, в том числе в Минпромторг.

«Предполагается вводить запрет только в целях защиты обороны и безопасности страны, в остальных случаях применять механизм "третий лишний" (отстранение иностранной компании от конкурса при наличии как минимум двух заявок российских производителей.— “Ъ”) и ценовые преференции»,— рассказали ТАСС в Минпромторге. Нововведения позволят установить единый подход к импортозамещению по всем сегментам рынка, унифицировать порядок подтверждения страны-экспортера и требования к процедурам закупки, добавили в министерстве.

Ранее правительство России решило не предоставлять российским производителям бытовой техники преференции при госзакупках. Исключения будут сделаны для электродвигателей, оборудования для измерения, испытаний и навигации, часов, а также для промышленного холодильного и вентиляционного оборудования.