Авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров в Красноярском крае

На севере Красноярского края лесные пожары начали тушить с использованием авиации. Как сообщает региональный минлесхоз, «самолет Бе-200 МЧС России совершил первый вылет на тушение лесных пожаров в Богучанский район».

«Произведено три слива воды на кромку сложного лесного пожара»,— приводит агентство сообщение ведомства. После сброса воды к месту возгорания были направлены группы лесных пожарных для «для проведения обработки и локализации очага возгорания».

Отмечается, что решение о тушении лесных пожаров с воздуха было принято на совещании главы региона Александра Усса с руководством МЧС России, Рослесхоза и «Авиалесоохраны».

Напомним, в России горит около 3 млн га лесов, и почти все очаги огня сконцентрированы в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. По последним данным, общая площадь действующих лесных пожаров в двух регионах Сибири — Красноярском крае и Иркутской области — достигла 1,7 млн га. При этом тушат из них только 3,3% площадей. Регионам разрешается не тушить очаги возгораний, если затраты на это превышают возможный прогнозируемый ущерб, а пламя не угрожает населенным пунктам и объектам экономики.

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