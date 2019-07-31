В России в 2018 году от ВИЧ-инфекции умерло около 20 тысяч человек

В 2018 году от ВИЧ-инфекции умерло около 20,6 тыс. россиян, следует из доклада (.pdf) Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава России. Этот показатель увеличился на 2,2% за год.

«Имеет место завышение показателя "Смертность от ВИЧ-инфекции", так как практически все умершие при наличии сочетания туберкулеза и ВИЧ-инфекции регистрируются как умершие от ВИЧ-инфекции»,— говорится в документе.

Отмечается, что большинство умерших от этой инфекции были в возрасте от 25 до 44 лет — 76,7%, пик смертности от ВИЧ приходится на возраст 25–34 года. «ВИЧ-инфекция в молодом трудоспособном возрасте (18–44 года) выходит на одно первых мест в структуре смертности населения (2018)»,— говорится в докладе.

В 2018 году ВИЧ-инфекцию выявили почти у 86 тыс. человек. В целом по стране зарегистрировано 896 тыс. лиц с ВИЧ. Из них большинство (712,5 тыс.) находятся под диспансерным наблюдением. По всему миру в 2018 году заразилось этой болезнью около 1,7 млн человек. Всего в мире больны ВИЧ 37,9 млн человек.

Подробнее о докладе ООН о заболеваемости и смертности от ВИЧ — в публикации “Ъ”.