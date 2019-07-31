Пожары на севере Красноярского края начали тушить с самолетов

МЧС направило самолеты Бе-200 на тушение лесных пожаров на севере Красноярского края, сообщило министерство лесного хозяйства региона. «Сделано три слива воды на кромку сложного лесного пожара. Сразу после сброса воды выдвинулись группы лесных огнеборцев для проведения ее обработки и локализации очага возгорания»,— говорится в сообщении.

Решение об использовании специализированной авиационной техники МЧС принято на совещании губернатора Красноярского края Александра Усса и руководителей МЧС, Рослесхоза и Авиалесоохраны. Господин Усс предложил увеличить зоны охраны лесов, уменьшив площадь зон контроля на севере региона.

Накануне министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин сообщил, что площадь лесных пожаров с зонами контроля составляет 2,7 млн га, что на 12% больше уровня прошлого года. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с лесными пожарами под личный контроль и отвечать персонально за достоверность представляемых данных и своевременность принимаемых мер.

По последним данным, общая площадь действующих лесных пожаров в двух регионах Сибири — Красноярском крае и Иркутской области — достигла 1,7 млн га. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории обоих регионов. Дым от пожаров дошел даже до Урала.

Как развивается ситуация с лесными пожарами — в материале “Ъ-Сибирь” «Просто огонь»

Оксана Павлова