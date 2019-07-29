Красноярский губернатор назвал тушение всех лесных пожаров бессмысленным

Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что тушить все лесные пожары на территории региона бессмысленно. Соответствующее мнение он высказал на заседании дискуссионного клуба «Диалог на равных» на молодежном форуме «Бирюса-2019».

По словам губернатора, лесные территории делятся на две категории: на зону контроля, где «пожары по определению не тушатся», и зону охраны, где деревья оберегают от огня. Господин Усс отнес в зону контроля северную часть Красноярского края, где лес горит регулярно из-за грозовой активности. «Это было и сто, и пятьсот лет тому назад. Если у нас зимой холодная погода и возникают метели, никому не приходит в голову топить айсберги, чтобы стало потеплее. Нечто похожее применимо и к лесным пожарам в зоне контроля»,— заявил Александр Усс, отметив, что это «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то даже вредно». «Время подлета в эпицентр — более трех часов. Можно забросить в зону контроля парашютный десант, тысячи человек, но при таком уровне задымления и удаленности мы реально подвергаем людей бессмысленной опасности»,— полагает губернатор.

Последние несколько недель огонь бушует в лесах двух сибирских регионов — Красноярского края и Иркутской области. По данным Сибирского окружного информационного центра, общая площадь действующих лесных пожаров в Сибири достигла уже 1,6 млн га, что сопоставимо с половиной Бельгии. По подсчетам «Гринписа», пройденная пожарами площадь леса в Сибири и на Дальнем Востоке превышает 11 млн га. Экологическая организация создала петицию к Госсовету России с требованием принять срочные меры для ликвидации пожаров. Обращение подписали уже более 130 тыс. человек.

Как развивается ситуация с лесными пожарами в Сибири — в материале “Ъ” «Просто огонь»

Илья Галагуз