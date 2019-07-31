Синоптики назвали условие для образования в Москве смога из-за пожаров в Сибири

Дым от лесных пожаров в Сибири накроет Москву, если туда придет антициклон, сообщили «РИА Новости» в Гидрометцентре. «Чтобы сибирские дымы донеслись до Москвы, достаточно антициклону завоевать Сибирь, и чтобы центр управления циркуляцией в нем расположился на севере Западной Сибири»,— заявили там.

По словам синоптиков, в ближайшую декаду этого не случится. «В ближайшие 10–12 дней вероятность поступления задымленного сибирскими пожарами воздуха в центр Европейской части России, включая столицу, близка к нулю»,— сообщили специалисты. При этом есть вероятность появления в столице небольшой дымки от сибирских пожаров.

В России горит более 3,3 млн га лесов, и почти все очаги огня сконцентрированы в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. Только за сутки площадь лесных пожаров выросла на 183 тыс. га, а за неделю — на 1,4 млн га.

При этом тушат из них только 3,3% площадей. Остальные лесные пожары приходятся на так называемые зоны контроля: регионам разрешается не тушить очаги возгораний, если затраты на это превышают возможный прогнозируемый ущерб, а пламя не угрожает населенным пунктам и объектам экономики.

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