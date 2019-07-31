Россия полностью выплатила взносы WADA

Россия полностью выплатила взносы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за 2019 год. Как сообщили ТАСС в пресс-службе агентства, от РФ поступило $946 747.

Из стран Европы Россия, Великобритания, Германия, Италия и Франция должны платить самые большие взносы. Все они до конца июля погасили задолженности.

В 2018 году взнос России в бюджет WADA составил $881 332, в 2017-м — $815 615.

Ранее агентство сообщило, что почти 300 российских спортсменов находятся под подозрением в применении запрещенных препаратов. К такому выводу специалисты WADA пришли в ходе изучения данных, изъятых из Московской антидопинговой лаборатории.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Почти 300 российских спортсменов попали под подозрение».