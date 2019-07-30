Отдыхающего в Турции Порошенко вызвали на допрос на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), сообщил в Telegram глава ведомства Роман Труба. Предыдущий допрос экс-президента по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском» состоялся 25 июля, а новый назначен на август. По словам Романа Трубы, ГБР расследует 11 дел в отношении господина Порошенко.

Агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в ГБР уточняет, что господин Порошенко должен будет явиться на допрос 12 августа.

Среди предъявленных Петру Порошенко обвинений — госизмена, злоупотребление служебным положением, легализация преступных доходов, неуплата налогов, попытка узурпации судебной власти, а также «факт незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде».

Одно из дел, которые расследует ГБР, касается продажи киевского завода «Кузница на Рыбальском» — одного из крупнейших активов Петра Порошенко — украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Дело о продаже завода было заведено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.

Описывая отношения Петра Порошенко со следствием, Роман Труба обратил внимание на то, что экс-президент использует «странную тактику информационной защиты». «Он говорит, что не получал повестки на допрос, но при этом его адвокат просит перенести допрос на несколько недель. Говорит, что директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия, и идет в мой кабинет — вместе с народным депутатом, пресс-секретарем и охраной — с требованием провести допрос здесь и сейчас. Говорит о "странных и глупых вопросах следователей" и утверждает, что дел в ГБР не существует. Что значит это упорное отрицание действительности?» — заявил господин Труба.

Находящийся на отдыхе в Турции со своей семьей Петр Порошенко в очередной раз попытался дезавуировать заявления руководства ГБР и многочисленные утечки в украинских СМИ по поводу своего судебного преследования. «Я подчеркиваю, что против Петра Порошенко не открыто ни одного уголовного дела. Я подчеркиваю, что не существует ни одного факта о том, что якобы Петр Порошенко нарушил закон. Это неправда»,— заявил господин Порошенко во вторник, 30 июля, в интервью «Украинской правде».

Чем могут закончиться дела против Петра Порошенко, читайте в материале “Ъ”.

Сергей Тамилин