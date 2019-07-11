Терминал не закачался в бюджет

В правительстве возникли разногласия относительно источника почти 100 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2». По данным “Ъ”, курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов считает, что речь должна идти о дополнительном выделении средств в бюджете на 2020–2022 годы, тогда как Минфин выступает за перераспределение денег в рамках нацпроекта по инфраструктуре.

Как стало известно “Ъ”, чиновник так и не нашли почти 100 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе. Это следует из протокола заседания проектного комитета транспортной части комплексного плана развития инфраструктуры от 1 июля под председательством вице-премьера Максима Акимова (копия есть у “Ъ”). На базе терминала должен быть построен второй СПГ-завод НОВАТЭКа мощностью 19,8 млн тонн в год и стоимостью около $21 млрд. Завод появится в рамках нового проекта «Арктик СПГ-2» на базе Утреннего месторождения с запасами 1,3 трлн кубометров газа. Его запуск запланирован на 2023-2025 годы.

Поскольку портовая инфраструктура по закону принадлежит государству, финансировать ее создание должен бюджет. Общий объем финансирования составит 103,6 млрд руб., из которых 4 млрд руб. нужно на дноуглубление в Обской губе, а остальное — на сам терминал. Деньги на дноуглубление удалось получить, перебросив их со строительства атомных ледоколов (см. “Ъ” от 16 мая), однако вопрос с основной суммой не решен. Первое поручение найти деньги премьер Дмитрий Медведев дал еще в декабре 2018 года.

Как следует из документа, Минфин и Минэкономики до 12 июля должны согласовать проект постановления правительства о выделении бюджетных средств на строительство терминала.

В Минфине сообщили “Ъ”, что «вопрос перераспределения средств будет рассмотрен при формировании бюджета 2020–2022 годов». По словам источников “Ъ”, знакомых с ситуацией, Минфин настаивает на том, чтобы средства на терминал «Утренний» были выделены в рамках комплексного плана магистральной инфраструктуры (нацпроект с бюджетным финансированием в размере 2,3 трлн руб. в 2019–2024 годах). В марте РБК писал о том, что Минфин предлагал финансировать «Утренний» за счет средств, предназначенных на высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва—Казань.

Однако Максим Акимов был против такого перераспределения, подчеркивая, что решение не принято. С тех пор проект ВСМ отменили, и идет изучение варианта строительства магистрали до Санкт-Петербурга. Представитель Максима Акимова уточнил “Ъ” 10 июля, что в дискуссии вокруг «Утреннего» речь идет именно о дополнительных бюджетных деньгах. Источник “Ъ” в правительстве полагает, что «с учетом профицита бюджета Минфин мог бы найти дополнительные средства».

За строительство терминала «Утренний» в правительстве отвечает «Росатом», который в конце прошлого года стал единым инфраструктурным оператором Севморпути (СМП). В госкорпорации заявили “Ъ”, что не располагают информацией об источниках финансирования «Утреннего», но подали соответствующую заявку в рамках процесса формирования бюджета на 2020–2022 годы. Деньги на дноуглубление, требовавшиеся уже в 2019 году, найдены, потребность в финансировании в 2020 году составляет 33 млрд руб., в 2021 году — 33,8 млрд руб., в 2022 году — 33 млрд руб., пояснили в госкорпорации. Там также отметили, что ситуация с дефицитом бюджетных средств пока не повлекла каких-либо проблем, связанных с реализацией проекта.

В НОВАТЭКе “Ъ” заявили, что компания по запросам госорганов передала «все сведения и документы, необходимые для начала реализации проекта "Арктик СПГ-2", включая проведение дноуглубительных работ в акватории терминала в 2019 году». Там также отметили, что «правительство последовательно выполняет поручения президента РФ, направленные на увеличение грузооборота по СМП до 80 млн тонн в год к 2024 году», в том числе и создание федеральной инфраструктуры терминала «Утренний».

В отличие от большинства крупных инфраструктурных проектов, требующих господдержки, у проектов НОВАТЭКа четко измеримый экономический эффект и высокий уровень конкурентоспособности, а также сроков и качества строительства, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Поэтому, считает он, выделение дополнительного бюджетного финансирования для терминала «Утренний» представляется весьма вероятным.

Анастасия Веденеева