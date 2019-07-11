Терминал не закачался в бюджет

В правительстве возникли разногласия относительно источника почти 100 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2». По данным “Ъ”, курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов считает, что речь должна идти о дополнительном выделении средств в бюджете на 2020–2022 годы, тогда как Минфин выступает за перераспределение денег в рамках нацпроекта по инфраструктуре.
Как стало известно “Ъ”, чиновник так и не нашли почти 100 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе. Это следует из протокола заседания проектного комитета транспортной части комплексного плана развития инфраструктуры от 1 июля под председательством вице-премьера Максима Акимова (копия есть у “Ъ”). На базе терминала должен быть построен второй СПГ-завод НОВАТЭКа мощностью 19,8 млн тонн в год и стоимостью около $21 млрд. Завод появится в рамках нового проекта «Арктик СПГ-2» на базе Утреннего месторождения с запасами 1,3 трлн кубометров газа. Его запуск запланирован на 2023-2025 годы.
Поскольку портовая инфраструктура по закону принадлежит государству, финансировать ее создание должен бюджет. Общий объем финансирования составит 103,6 млрд руб., из которых 4 млрд руб. нужно на дноуглубление в Обской губе, а остальное — на сам терминал. Деньги на дноуглубление удалось получить, перебросив их со строительства атомных ледоколов (см. “Ъ” от 16 мая), однако вопрос с основной суммой не решен. Первое поручение найти деньги премьер Дмитрий Медведев дал еще в декабре 2018 года.
Как следует из документа, Минфин и Минэкономики до 12 июля должны согласовать проект постановления правительства о выделении бюджетных средств на строительство терминала.
В Минфине сообщили “Ъ”, что «вопрос перераспределения средств будет рассмотрен при формировании бюджета 2020–2022 годов». По словам источников “Ъ”, знакомых с ситуацией, Минфин настаивает на том, чтобы средства на терминал «Утренний» были выделены в рамках комплексного плана магистральной инфраструктуры (нацпроект с бюджетным финансированием в размере 2,3 трлн руб. в 2019–2024 годах). В марте РБК писал о том, что Минфин предлагал финансировать «Утренний» за счет средств, предназначенных на высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва—Казань.
Однако Максим Акимов был против такого перераспределения, подчеркивая, что решение не принято. С тех пор проект ВСМ отменили, и идет изучение варианта строительства магистрали до Санкт-Петербурга. Представитель Максима Акимова уточнил “Ъ” 10 июля, что в дискуссии вокруг «Утреннего» речь идет именно о дополнительных бюджетных деньгах. Источник “Ъ” в правительстве полагает, что «с учетом профицита бюджета Минфин мог бы найти дополнительные средства».
За строительство терминала «Утренний» в правительстве отвечает «Росатом», который в конце прошлого года стал единым инфраструктурным оператором Севморпути (СМП). В госкорпорации заявили “Ъ”, что не располагают информацией об источниках финансирования «Утреннего», но подали соответствующую заявку в рамках процесса формирования бюджета на 2020–2022 годы. Деньги на дноуглубление, требовавшиеся уже в 2019 году, найдены, потребность в финансировании в 2020 году составляет 33 млрд руб., в 2021 году — 33,8 млрд руб., в 2022 году — 33 млрд руб., пояснили в госкорпорации. Там также отметили, что ситуация с дефицитом бюджетных средств пока не повлекла каких-либо проблем, связанных с реализацией проекта.
В НОВАТЭКе “Ъ” заявили, что компания по запросам госорганов передала «все сведения и документы, необходимые для начала реализации проекта "Арктик СПГ-2", включая проведение дноуглубительных работ в акватории терминала в 2019 году». Там также отметили, что «правительство последовательно выполняет поручения президента РФ, направленные на увеличение грузооборота по СМП до 80 млн тонн в год к 2024 году», в том числе и создание федеральной инфраструктуры терминала «Утренний».
В отличие от большинства крупных инфраструктурных проектов, требующих господдержки, у проектов НОВАТЭКа четко измеримый экономический эффект и высокий уровень конкурентоспособности, а также сроков и качества строительства, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Поэтому, считает он, выделение дополнительного бюджетного финансирования для терминала «Утренний» представляется весьма вероятным.
Согласно протоколу заседания проектного комитета транспортной части комплексного плана модернизации инфраструктуры 1 июля, комитет принял решение снизить в 2019 году финансирование строительства Багаевского гидроузла на Дону на 7,9 млрд руб. (с переносом ввода на 2023 год) и Нижегородского низконапорного гидроузла на 6,2 млрд руб. (с переносом на 2024 год). В последующий период средства предлагается восстановить в полном объеме. Минтранс до 30 августа обдумает перераспределение этих денег на строительство железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Кубани и на развитие региональных автодорог. О возможном сдвиге проектов и перенаправлении финансирования “Ъ” писал 8 июля.
Нижегородский низконапорный гидроузел стоимостью 43,5 млрд руб. должен решить проблему обмеления Волги на участке между Городцом и Нижним Новгородом, из-за чего судоходные и круизные компании терпят убытки. Его ввод должен увеличить пропускную способность внутренних водных путей на 36,6 млн тонн. Из-за боязни подтоплений со стороны населения и властей региона проект тормозился. В 2019 году по паспорту проекта на него должно было быть выделено 6,7 млрд руб. Теперь останется только 500 млн. Багаевский гидроузел, решающий ту же проблему обмеления, но на Дону, призван увеличить пропускную способность внутренних водных путей на 19 млн тонн. Его финансирование должно было составить в 2019 году 8,7 млрд руб., остается лишь 800 млн руб.
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