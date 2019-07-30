Россия отказалась обсуждать в Перу поддержку демократии в Венесуэле

МИД России не будет направлять своих делегатов на конференцию в Лиму, где должна состояться конференция о «поддержки демократии» в Венесуэле, говорится в с сообщении на сайте российского министерства.

«Основное сомнение состоит в том, что из целей конференции не вытекает, каким образом ее проведение соотносится с ключевой, по нашему убеждению, задачей на данный момент — содействовать налаживанию внутривенесуэльского диалога, начатого при посредничестве Норвегии»,— объяснили свой отказ в МИД.

Министерство считает, что обсуждать демократию в Венесуэле без представителей этой страны, не является правильным подходом.

«Не уверены, что однодневная встреча с заявленным участием около 100 делегаций, придерживающихся разных позиций, в состоянии согласовать меры реальной помощи в нахождении развязок сложных проблем, стоящих перед этой страной»,— говорится в сообщении.

Приглашение на участие в конференции Россия получила 4 июля. Тогда в МИД заявили, что должны проанализировать информацию.

Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо провозгласил себя временным исполняющим обязанности президента страны. Его поддержали США и большинство стран Запада. Действующий президент Николас Мадуро заверил, что не покинет свой пост до истечения положенного ему срока в 2025 году.

Подробнее о том, как лидер оппозиции устанавливает сотрудничество с американским военным командованием, читайте в материале “Ъ”.