Путин подписал закон о контроле цен на топливо

Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года демпфирующий механизм на бензин и дизельное топливо. Кроме того, законопроект вносит поправки в «восточные надбавки», демпфер на авиакеросин (с 1 августа 2019 года) и изменяет формулу налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Закон, вносящий изменения во вторую часть Налогового кодекса РФ, опубликован на официальном портале правовой информации. Он направлен на стабилизацию внутренних цен на топливо и на отказ от постоянного заключения новых соглашений с нефтяниками о стабилизации цен. Демпфирующий механизм позволяет правительству частично возместить нефтяным компаниям недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.

Напомним, в марте биржевая стоимость бензина стала стремительно расти вслед за увеличением привлекательности экспорта, что заставило правительство изменить формулу демпфирующей компоненты обратного акциза, через который субсидируются поставки топлива на внутренний рынок. После того как правительство отменило соглашение с нефтекомпаниями о заморозке цен на АЗС, стоимость топлива на заправках росла незначительно.

Подробнее о прогнозах цен на бензин читайте в материале “Ъ” «Бензин дешевеет оптом».