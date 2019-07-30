Бензин дешевеет оптом

Оптовые цены на бензин после значительного подорожания в мае продолжают тренд на снижение в связи со стагнацией спроса. Так, цены на марки Аи-92 и Аи-95 уже снизились почти на 10% с максимальных значений этого года, до 45 тыс. и 47 тыс. руб. за тонну. Стоимость дизтоплива при этом снижается не столь стремительно. В рознице стоимость топлива пока продолжает медленно расти, поскольку участники рынка пользуются возможностью повысить цены в рамках инфляции.

Биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 с максимальных майских уровней снизились на 9%, до 45,2 тыс. руб. и 47,2 тыс. руб. за тонну соответственно, следует из данных СПбМТСБ. В марте биржевая стоимость бензина стала стремительно расти вслед за увеличением привлекательности экспорта, что заставило правительство изменить формулу демпфирующей компоненты обратного акциза, через который субсидируются поставки топлива на внутренний рынок. Новая формула вступила в силу 1 июля. С тех пор Аи-92 подешевел почти на 2 тыс. руб., Аи-95 — на 3 тыс. руб. за тонну.

По словам одного из трейдеров, ситуация на оптовом рынке бензина «спокойная». Спрос не поспевает за предложением, считает он, бензин в дальнейшем продолжит дешеветь.

Другой источник “Ъ” на рынке подтверждает, что ситуация стабильная, за исключением Дальнего Востока, где проблема высоких цен до сих пор не решена.

После того как правительство отменило соглашение с нефтекомпаниями о заморозке цен на АЗС, стоимость топлива на заправках росла незначительно. По данным ЦДУ ТЭК, средняя стоимость Аи-92, Аи-95 и дизтоплива в стране с конца июня по 20 июля выросла на 0,1%, до 42,75 руб., 45,79 руб. и 46,28 руб. за литр соответственно. Отмена топливных соглашений была допущена с оговоркой, что рост цен на АЗС не должен превышать инфляцию, и пока нефтяные компании не выходят за этот уровень.

Гендиректор «Петромаркета» Иван Хомутов предполагает, что, как и в первые месяцы 2019 года, оптовые цены на бензин снижаются из-за дисбаланса спроса и предложения.

По данным ЦДУ ТЭК, за 15 дней июля объем прямых поставок НПЗ на внутренний рынок сохранился на уровне июня (100 тыс. тонн в сутки). Часть объемов не пошла на покрытие конечного спроса, а аккумулировалась в запасах — за первую половину июля они выросли на 30 тыс. тонн, отмечает господин Хомутов. Вероятной причиной этого является слабый спрос на бензин, который точно не «демонстрирует положительной динамики», а возможно, даже снижается, считает эксперт. По оценкам «Петромаркета», спрос на бензин на внутреннем рынке предварительно сохранился на уровне первого полугодия 2018 года (16,9 млн тонн). Также господин Хомутов отмечает, что снижение цен на внутреннем рынке при стабильном экспортном нетбэке привело к росту дисконта внутреннего рынка. Так, на 26 июня с каждой тонны поставленного на рынок страны бензина Аи-92 нефтяники теряют 6,7 тыс. руб. по сравнению с экспортом, оценил Иван Хомутов, но через «демпфер» государство почти полностью компенсирует эти потери: интегральный дисконт внутреннего рынка (с учетом «демпфера») составляет всего 850 руб. за тонну.

Хотя в оптовом звене дешевеют почти все виды нефтепродуктов, дизтопливо теряет в цене меньше всего — с начала июля она снизилась на 3%, до почти 47 тыс. руб. за тонну. По словам Сергея Ежова из Vygon consulting, снижение цен в целом отражает соотношение спроса и предложения: если товарные запасы автобензина за июль несколько выросли — на 6%, то запасы дизтоплива, напротив, упали на 4%. Даже без «демпфера» продукт продается на внутреннем рынке с премией к экспортном нетбэку (260 руб. за тонну на 26 июня). «Демпфер» же увеличивает эту премию почти на 3,4 тыс. руб. за тонну, добавляет Иван Хомутов. Михаил Турукалов из «Аналитики товарных рынков» замечает, что высокие цены на дизтопливо вызваны продолжающимся замещением средних дистиллятов из-за ужесточения акцизной политики.

При этом, по мнению экспертов, влияние на цены новой формулы «демпфера» минимально, поскольку размер «демпфера» определяется только по итогам месяца, и поэтому компании не могут точно учесть его в ценах.

Дмитрий Козлов