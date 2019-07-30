Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвеста»

Совет директоров девелоперской компании «Эталон» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест» за 14,6 млрд руб., сообщил ТАСС со ссылкой на заявление компании. После того как сделка будет закрыта, доля «Эталона» в «Лидер-Инвесте» увеличится до 100%.

Саму сделку планируется завершить в августе. Она уже получила одобрение Федеральной антимонопольной службы России.

Ранее президентом девелоперской компании «Лидер-Инвест» стал Максим Берлович, который до этого возглавлял московское территориальное управление группы «Эталон». Представитель АФК «Система», которой частично принадлежит «Эталон», объяснил, что назначение сделано в рамках интеграционных процессов между группами «Эталон» и «Лидер-инвест».

Подробнее о том, что происходит в «Эталоне»,— в публикации “Ъ” «"Эталон" встроился в "Систему"».