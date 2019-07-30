Sony продала 100 млн консолей PlayStation 4

Японская компания Sony в своем квартальном отчете (.pdf) указала, что в мире было продано свыше 100 млн PlayStation 4 (PS4) с момента запуска консоли 15 ноября 2013 года. Это делает ее самой быстро распродаваемой приставкой за все время — на это PS4 потребовалось пять лет и семь месяцев.

Самая популярная в мире консоль PlayStation 2 смогла добиться такого же результата за пять лет и девять месяцев. PS2 в результате продалась тиражом 155 млн консолей. До конца этого финансового года Sony рассчитывает продать еще 15 млн PS4.

За этот квартал было продано 3,2 млн консолей PlayStation 4, что выше результата за прошлый квартал (2,6 млн) и аналогично тому же временному периоду за прошлый год. Также за последний квартал Sony продала 42,9 млн игр для PS4, что выше результата в 40,6 млн за аналогичный период предыдущего года, но ниже результата за прошлый квартал в 54,7 млн. 53% игр были куплены в цифровом виде. На сервис PlayStation Plus, позволяющий играть в многопользовательские игры, подписано 36,2 млн человек.

Евгений Федуненко