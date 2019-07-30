«Восточный» подал иск к Evison Holdings и Калви на 9,8 млрд рублей

Банк «Восточный» потребовал взыскать более 9,8 млрд руб. убытков с миноритарного акционера Evison Holdings и старшего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом свидетельствуют данные картотеки Арбитражного суда Амурской области. Иск поступил в суд 29 июля.

На прошлой неделе банк попросил суд арестовать весь пакет акций фонда Baring Vostok, поскольку планировал подать иск о возмещении ущерба. Заявление оставили без движения из-за того, что заявитель не предоставил все нужные документы и не указал стоимость акций, на которые просит наложить арест. Суд дал банку «Восточный» время до 14 августа, чтобы устранить все замечания.

Ранее Арбитражный суд Амурской области принял решение о немедленной передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн Холдингс». Таким образом банк перешел под контроль господина Аветисяна.

О суде — в публикации “Ъ” «Майкл Калви лишился банка "Восточный"».