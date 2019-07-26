«Восточный» попросил арестовать принадлежащие Baring Vostok акции

Банк «Восточный» попросил суд арестовать весь пакет акций фонда Baring Vostok, поскольку планирует подать иск о возмещении ущерба против структуры Baring — компании Evison, владеет 41,6% акций — и основателя фонда Майкла Калви. Данные об этом опубликованы в картотеке арбитражных дел.
«В Арбитражный суд Амурской области обратилось ПАО КБ "Восточный" с заявлением о принятии предварительной обеспечительной меры в виде наложения ареста на акции обыкновенные именные в количестве 334 212 114 332 шт. в виде запрета продавать, предоставлять в качестве обеспечения собственных обязательств»,— говорится в определении суда.
Заявление оставили без движения из-за того, что заявитель не предоставил все нужные документы и не указал стоимость акций, на которые просит наложить арест. Суд дал банку «Восточный» время до 14 августа, чтобы устранить все замечания.
Ранее Арбитражный суд Амурской области принял решение о немедленной передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн Холдингс». Таким образом банк перешел под контроль господина Аветисяна.
О суде — в публикации “Ъ” «Майкл Калви лишился банка “Восточный”».
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