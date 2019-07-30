ФОМ: 24% россиян заявили об ухудшении материального положения

Об ухудшении материального положения за последние два-три месяца заявили 24% россиян, следуют результаты исследования фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Еще 67% респондентов утверждают, что положение не изменилось.

О том, что материальное положение улучшилось, сказали лишь 8%. При этом свое положение как «плохое» оценивают 28% респондентов, «среднее» — 60%. Только 28% участников опроса считают, что живут «хорошо» с материальной точки зрения.

Социологи также выяснили ожидания россиян по поводу изменений материального достатка. Ответ «практически не изменится» дали 39% участников опроса, еще 22% сказали, что оно улучшится. Ожидают ухудшения — 18% респондентов.

В опросе принимали участие 1,5 тыс. респондентов из 53 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 22% россиян недовольны уровнем своей жизни. Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти. Более половины (61%) респондентов назвали материальное положение их семьи средним. Еще четверть (25%) назвали его плохим, 14% — выше среднего.