ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на который ссылается ТАСС, 22% россиян недовольны уровнем своей жизни. Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.

Более половины (61%) респондентов назвали материальное положение их семьи средним. Еще четверть (25%) назвали его плохим, 14% — выше среднего.

Как выяснил ВЦИОМ, 54% участников опроса оценивают экономическое положение России как среднее. 13% респондентов считают, что экономическая ситуация в стране выше среднего, 28% — ниже.

31% опрошенных граждан уверены, что дела в стране идут в правильном направлении. Отчасти с этим согласны 41%, еще 25% не согласны.

Опрос проводился в мае 2019 года путем телефонного интервью. В нем участвовало 1600 россиян старше 18 лет.

Как следует из данных Росстата за четвертый квартал 2018 года, почти половине россиян (48,2%) хватает денег только на еду и одежду. Купить все, что считают нужным, могут 3,2% россиян.

Согласно апрельскому опросу ВЦИОМа, 86% россиян считают себя счастливыми. В числе причин для счастья граждане называли наличие семьи (33%), собственное здоровье и жизнь близких (21%), а также детей и хорошую работу (18% и 17% соответственно).

Какие страны являются самыми счастливыми в мире, читайте в материале “Ъ FM” «Уровень счастья рассчитывают по странам».