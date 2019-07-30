Дорожный ремонт на проспекте Стачек обойдется в 102 млн рублей и перекроет несколько улиц

В Петербурге начался дорожный ремонт на проспекте Стачек. Участок от одноименной площади до Кронштадтской площади длиной 4,5 км отремонтирует АО «ПО "Возрождение"». Работы продлятся до середины сентября и обойдутся городскому бюджету в 102 млн рублей, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В связи с ремонтом ограничивается движение сразу по нескольким участкам улично-дорожной сети Кировского района. В частности, с 28 июля до 22 августа, а также с 31 августа до 19 сентября ограничения будут действовать по улице Маршала Казакова — на участке от проспекта Стачек до западного проезда по магистрали и от улицы Морской Пехоты до проспекта Маршала Жукова.

Помимо этого, с 23 по 25 августа движение полностью перекроют по западному проезду проспекта Стачек от Кронштадтской площади до проспекта Маршала Жукова.

В свою очередь, с 26 по 28 августа и 22:00 29 августа до 07:00 30 августа для автомобилистов окажется недоступен участок проспекта Стачек от улицы Морской Пехоты до Кронштадтской площади.

И, наконец, в ночь с 29 на 30 августа движение окажется полностью прекращено по улице Маршала Казакова — от проспекта Стачек до его западного проезда, включая перекресток с ним.