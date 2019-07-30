Украинский суд арестовал российский танкер Neyma

Приморский районный суд Одессы наложил арест на российский танкер Neyma (сейчас называется Nika Spirit), который был задержан 25 июля властями Украины за участие в блокировании прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив в ноябре 2018 года. Как сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ, а также соблюдения ими требований закона при проведении задержания.

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«По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка!» — написал господин Матиос в Facebook, приложив фотографию судебного решения.

Он отметил, что следственные действия сотрудников правоохранительных органов Украины были законными, поскольку по нормам международных договоров, ратифицированных Россией и Украиной, необходимость получения согласия дипломатических или консульских сотрудников не требуется.

Оспаривать решение украинский властей об аресте судна должен его собственник, заявили “Ъ FM” в Министерстве иностранных дел России. МИД продолжат следить за ситуацией, сообщил замминистра иностранных дел Григорий Карасин.

Замминистра иностранных дел Григорий Карасин — “Ъ FM”: Для нас самое главное было освободить людей. Наши граждане моряки уже находятся давно дома. Судно это находится в частном владении, поэтому все должно решить судебная инстанция. Мы, естественно, будем внимательно следить, но это уже менее драматично. И я надеюсь, что тут суд решит. И будем за этим наблюдать. Надо выяснять, кому оно принадлежит. И частный собственник вправе в судебном порядке оспаривать решение украинских властей. Так что это перешло немного в другую сферу.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала российский танкер Nika Spirit 25 июля, во время входа в порт Измаил Одесской области. Экипаж отпустили, так как моряки «не нарушали законов Украины и норм морского права». Они проходят свидетелями по делу и обязаны являться на допросы по вызову следователя.

О развитии ситуации с задержанными — в публикации “Ъ” «Российскому танкеру припомнили Керченский пролив».