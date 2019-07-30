Украинский суд арестовал российский танкер Neyma

Приморский районный суд Одессы наложил арест на российский танкер Neyma (сейчас называется Nika Spirit), который был задержан 25 июля властями Украины за участие в блокировании прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив в ноябре 2018 года. Как сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ, а также соблюдения ими требований закона при проведении задержания.
«По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка!» — написал господин Матиос в Facebook, приложив фотографию судебного решения.
Он отметил, что следственные действия сотрудников правоохранительных органов Украины были законными, поскольку по нормам международных договоров, ратифицированных Россией и Украиной, необходимость получения согласия дипломатических или консульских сотрудников не требуется.
Оспаривать решение украинский властей об аресте судна должен его собственник, заявили “Ъ FM” в Министерстве иностранных дел России. МИД продолжат следить за ситуацией, сообщил замминистра иностранных дел Григорий Карасин.
Для нас самое главное было освободить людей. Наши граждане моряки уже находятся давно дома. Судно это находится в частном владении, поэтому все должно решить судебная инстанция. Мы, естественно, будем внимательно следить, но это уже менее драматично. И я надеюсь, что тут суд решит. И будем за этим наблюдать. Надо выяснять, кому оно принадлежит. И частный собственник вправе в судебном порядке оспаривать решение украинских властей. Так что это перешло немного в другую сферу.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала российский танкер Nika Spirit 25 июля, во время входа в порт Измаил Одесской области. Экипаж отпустили, так как моряки «не нарушали законов Украины и норм морского права». Они проходят свидетелями по делу и обязаны являться на допросы по вызову следователя.
О развитии ситуации с задержанными — в публикации “Ъ” «Российскому танкеру припомнили Керченский пролив».
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