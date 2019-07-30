Медведев поручил главе Минприроды оценить ситуацию с лесными пожарами на месте

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину лично проверить ситуацию с пожарами в Сибири. «Поддержка (регионов.— “Ъ”) необходима, я просил бы проверить ситуацию на месте, Дмитрий Николаевич, прошу вас с некоторыми другими коллегами, которые отвечают за вопрос, вылететь и посмотреть, как обстоят дела в регионах»,— сказал господин Медведев на совещании с заместителями.

Министр сообщил, что на данный момент пострадавших из-за пожаров нет. Режим ЧС ввели в пяти регионах. Наиболее серьезная ситуация в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия. Площадь пожаров с зонами контроля — 2 млн 700 тыс. га. Это на 12% больше, чем в прошлом году.

Напомним, ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушить лесные пожары сейчас бессмысленно и «даже где-то вредно». По его словам, пожарные будут подвергнуты неоправданному риску, поскольку огонь не угрожает населенным пунктам и промышленным предприятиям. Он также заявил, что, например, айсберги не топят, чтобы стало теплее. В МЧС России не согласились с доводами губернатора. Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян отметил, что экономические доводы не должны влиять на тушение пожаров.

Согласно последним данным Государственной информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров, площадь действующих лесных пожаров в России сейчас составила более 3,3 млн га. Сильнее всего пожары в Якутии, где горит более 1,4 млн га леса.

Подробнее о ситуации с пожарами в Сибири — в материале “Ъ” «Неутушительный прогноз».