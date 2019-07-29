В МЧС не согласились со словами красноярского губернатора о бессмысленности тушения пожаров

Экономические доводы не должны влиять на тушение лесных пожаров, если есть опасность для людей, сказал первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. По его словам, с мнением губернатора Красноярского края Александра Усса о бессмысленности тушения пожаров можно было бы согласиться, если бы не сотни населенных пунктов, оказавшихся в дыму.

«Мне кажется, что здесь никакие экономические доводы не могут повлиять на то, чтобы помощь была получена»,— сказал господин Чуприян (цитата по «РИА Новости»). Заместитель главы МЧС отметил, что ведомство усилит группировку для тушения лесных пожаров в Сибири, поскольку нынешних сил и средств недостаточно.

Напомним, красноярский губернатор Александр Усс сказал, что тушить лесные пожары сейчас бессмысленно и «даже где-то вредно».

По состоянию на 29 июля в Сибири огонь охватил территорию площадью 1,6 млн га. Всего в округе зафиксировано 232 пожара, из них 137 действуют в Иркутской области, 94 — в Красноярском крае. В 5 км от зоны пожаров находятся 3 населенных пункта.

О том, как дым от лесных пожаров в Восточной Сибири достиг уже Урала, читайте в материале “Ъ” «Сибири закоптили небо».